PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Brésil : un juge place Bolsonaro sous surveillance permanente pour risque de fuite

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Face au déploiement américain, le Venezuela déploie navires de guerre et drones dans ses eaux territoriales

Frappe israélienne près de Damas : trois soldats tués

Guinée-Bissau : Braima Camara hospitalisé d’urgence au Sénégal après un malaise

Macron : les accusations d’inaction sur l’antisémitisme du Premier ministre israélien «offensent la France entière»

Colombie : 34 soldats otages d’une guérilla, annonce le ministre de la Défense

Droits de douanes : 25 pays suspendent les envois postaux vers les États-Unis

L’Ukraine admet que des troupes russes ont pénétré sa région de Dnipropetrovsk

Kosovo : le président du Parlement élu six mois après le scrutin

Sri Lanka : l’ancien président détenu libéré sous caution

Lituanie : la sociale-démocrate Inga Ruginiene confirmée Première ministre

VOIR TOUS LES FLASHS

Au Brésil, le 26 août, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a ordonné une surveillance policière à temps plein de l’ancien président Jair Bolsonaro, actuellement assigné à résidence et placé sous bracelet électronique, invoquant un « risque de fuite ». Selon un document judiciaire consulté par l’AFP, le magistrat a demandé le déploiement d’équipes à l’adresse où l’accusé est assigné à résidence. Jair Bolsonaro est jugé pour tentative de coup d’État ; son procès doit être bouclé d’ici la mi-septembre.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!