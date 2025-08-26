Brésil : un juge place Bolsonaro sous surveillance permanente pour risque de fuite

Au Brésil, le 26 août, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a ordonné une surveillance policière à temps plein de l’ancien président Jair Bolsonaro, actuellement assigné à résidence et placé sous bracelet électronique, invoquant un « risque de fuite ». Selon un document judiciaire consulté par l’AFP, le magistrat a demandé le déploiement d’équipes à l’adresse où l’accusé est assigné à résidence. Jair Bolsonaro est jugé pour tentative de coup d’État ; son procès doit être bouclé d’ici la mi-septembre.