Lotus Resources titularise Sam Penglis à la direction des opérations de ses projets d’uranium

L'opérateur minier Lotus Resources a pérennisé la fonction de directeur des opérations confiée à Sam Penglis, avec pour priorité la relance optimisée du gisement de Kayelekera.

La compagnie minière australienne Lotus Resources a officialisé au début du mois de septembre 2026 la nomination de Sam Penglis au poste de directeur des opérations (Chief Operating Officer) à titre permanent. Cette décision entérine formellement le rôle de premier plan dévolu au dirigeant pour conduire l’ensemble des programmes d’ingénierie et d’exploitation du groupe minier.

Cette titularisation s’inscrit dans la continuité directe d’une phase de transition entamée plusieurs mois auparavant. Sam Penglis assurait déjà la direction des opérations par intérim au sein de l’entreprise depuis le 22 mai 2026, suite au départ de Mike Da Costa, veillant au maintien des activités techniques et opérationnelles de la structure.

Ingénieur chimiste de formation cumulant près de deux décennies d’expérience dans l’industrie des ressources, notamment au sein du géant minier international BHP, Sam Penglis a pour mission prioritaire de piloter le plan d’optimisation de la production de la mine d’uranium de Kayelekera au Malawi. Ses compétences techniques seront mobilisées pour fiabiliser le calendrier de reprise et améliorer l’efficacité des procédés de traitement du minerai.

Ce gisement constitue une composante essentielle de la stratégie de Lotus Resources, qui détient une participation de 85 % dans le projet d’uranium Kayelekera au Malawi. La société diversifie par ailleurs ses ressources sur le continent grâce à la détention de 100 % du projet d’uranium Letlhakane au Botswana, confortant son portefeuille d’actifs stratégiques dans le secteur énergétique régional.

Réorganisation de la gouvernance juridique de la compagnie

Parallèlement à cette confirmation à la direction opérationnelle, la compagnie a annoncé l’arrivée de Fletcher Hancock au poste de directeur juridique et secrétaire général à compter du 21 septembre 2026, succédant à Hayden Bartrop. Ce nouveau responsable prendra en charge les aspects réglementaires, la gouvernance d’entreprise et le suivi contractuel indispensables au développement des projets uranifères de la société en Afrique australe.