Botswana : Continental Reinsurance en passe de devenir le premier réassureur coté en Bourse

Le groupe panafricain de réassurance Continental Reinsurance a lancé une offre publique d'environ 156 millions de dollars en vue de son introduction à la Bourse du Botswana, où il deviendrait le premier réassureur coté.

Le groupe panafricain Continental Reinsurance Holdings Limited s’apprête à devenir le premier réassureur coté à la Bourse du Botswana (Botswana Stock Exchange, BSE). La société, active dans l’assurance vie et non-vie, a lancé le 10 août 2026 une offre publique portant sur environ 2,13 milliards de pulas, soit près de 156 millions de dollars, selon Financial Afrik et le site botswanais Mmegi.

L’opération intervient après plusieurs années sans présence sur les marchés boursiers pour le groupe, qui cherche à mobiliser de nouveaux capitaux afin d’accroître sa capacité de souscription et d’accompagner son expansion sur le continent africain. Ses principaux indicateurs financiers ont progressé en 2025, selon l’agence Ecofin.

Continental Reinsurance est dirigé par Mutsunge Lawrence Nazare, directeur général du groupe. Une fois l’introduction en Bourse finalisée, la société deviendra la première compagnie de réassurance cotée sur le marché botswanais, une première pour le secteur régional de l’assurance.

Ni Continental Reinsurance ni la Bourse du Botswana n’ont communiqué de date précise pour la clôture de l’offre ou le début effectif de la cotation.