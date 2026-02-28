Bolivie : un avion militaire sort de piste et fait au moins 15 morts à l’aéroport de La Paz

Dans la soirée du vendredi 27 février 2026, un appareil militaire bolivien a provoqué un grave incident à l’aéroport international El Alto, situé près de La Paz. Les mouvements d’avions ont été interrompus temporairement pendant que les secours intervenaient sur le site.

L’avion, arrivé de Santa Cruz, a quitté la piste lors de la phase d’atterrissage et a percuté plusieurs véhicules au sol, d’après des images diffusées par les médias locaux. La scène a rapidement attiré l’attention et mobilisé d’importants moyens d’intervention.

Les pompiers présents sur place ont fait état d’au moins quinze personnes décédées, un bilan provisoire transmis par les services de secours. Des équipes médicales ont été dépêchées pour prendre en charge les blessés et les victimes ont été évacuées vers des établissements de santé à proximité.

Des billets émis par la Banque centrale se sont dispersés sur le tarmac après l’impact. Des personnes se sont approchées pour récupérer l’argent éparpillé, contraignant la police à employer des gaz lacrymogènes afin de repousser la foule et de sécuriser la zone.

Mesures sur place et suites

Les autorités aéroportuaires ont stoppé temporairement les opérations le temps de permettre aux secours et aux forces de l’ordre de travailler en toute sécurité. Un périmètre a été établi autour de la zone de l’accident pour faciliter les interventions et préserver les éléments utiles à l’enquête.

Les responsables civils et militaires ont annoncé l’ouverture d’investigations pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités. Les opérations de nettoyage et de remise en service de l’aéroport ont été engagées une fois la zone rendue sûre par les équipes sur place.