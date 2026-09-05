Bénin: plus de 45 millions de FCFA escroqués à un tradipraticien à qui l’on miroiterait un poste ministériel

Une nouvelle affaire d’escroquerie aux faux parrainages politiques s’achemine vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Deux hommes, dont le président d’une fondation, ont été interpellés le mardi 1er septembre 2026 et placés en garde à vue. Ils devraient être présentés au procureur spécial dès le lundi 7 septembre 2026, selon les informations de Bip Radio.

​L’affaire est née d’une plainte formulée par un tradipraticien. Selon les éléments de l’enquête, le principal suspect s’est présenté à lui en se faisant passer pour un conseiller à la présidence de la République, affirmant par ailleurs être à la tête d’une fondation et avoir contribué à la nomination de quatre ministres dans le gouvernement précédent.

Fort de cette fausse influence, il aurait convaincu la victime qu’elle pouvait obtenir un portefeuille ministériel au sein du nouvel exécutif formé le 24 mai 2026.

​Pour financer les différentes demandes d’argent exigées par ce prétendu « faiseur de ministres » sous couvert de démarches, le plaignant n’a pas hésité à consentir de lourds sacrifices financiers.

Il déclare avoir vendu sa maison, mobilisé l’argent de ses tontines et contracté divers prêts, versant au total plus de 45 millions de francs CFA tout en transmettant à plusieurs reprises son curriculum vitae. La déception a été totale le jour de la publication de la liste gouvernementale, son nom n’y figurant pas.

​Une comparution imminente devant le parquet spécial

​Après avoir réalisé qu’il avait été dupe d’un stratagème frauduleux remontant au moins à 2023, le tradipraticien a saisi la justice. Le principal mis en cause et son présumé complice ont ainsi été arrêtés, tandis que le plaignant a été auditionné ce vendredi 4 septembre 2026 par les enquêteurs.

Les investigations se poursuivent en attendant leur déferrement devant le procureur spécial de la CRIET prévu pour le début de la semaine prochaine.