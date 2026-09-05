Éboulement de Dar-es-Salam en Guinée : Conakry rend un hommage national aux trente-six victimes

La Guinée et la Sierra Leone ont rendu un dernier hommage aux trente-six disparus de la catastrophe de Dar-es-Salam lors d'obsèques officielles.

La capitale guinéenne a vibré au rythme de l’émotion lors des obsèques collectives et de l’hommage national organisés le vendredi 4 septembre 2026 à Conakry en hommage aux victimes de l’éboulement de la décharge d’ordures de Dar-es-Salam. Cet événement tragique a suscité une vive consternation au sein de la population guinéenne et régionale, réunissant des centaines de personnes venues saluer le souvenir des disparus.

Le bilan officiel de cette catastrophe, survenue dans la nuit du 22 au 23 août, s’est alourdi à 36 morts après le décès de deux blessés hospitalisés au cours de la semaine. Parmi les victimes emportées par la coulée d’immondices figurent dix-neuf Guinéens et dix-sept ressortissants de Sierra Leone, illustrant l’ampleur du drame qui a décimé des familles entières dans ce secteur précaire de la banlieue de Conakry.

La prière funèbre s’est déroulée à la mosquée turque de Bambéto en présence de nombreuses familles endeuillées et d’officiels venus partager la douleur des proches. Marquant l’union dans le deuil des deux pays directement frappés par la catastrophe, les cercueils exposés durant la cérémonie religieuse étaient recouverts des drapeaux guinéen et sierra-léonais.

Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a conduit la représentation gouvernementale lors de cette cérémonie empreinte de gravité. Une importante délégation sierra-léonaise, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Rahman Swarray, a également pris part aux obsèques pour manifester la solidarité des autorités de Freetown à l’égard de leurs compatriotes et du peuple guinéen.

Inhumation au cimetière des Martyrs et deuil national

Les dépouilles ont été inhumées au cimetière des Martyrs de Bambéto à l’issue de la cérémonie religieuse, sous le regard recueilli des proches et des autorités. Durant cette journée dédiée au souvenir des victimes, les drapeaux ont été mis en berne à travers les institutions en signe de deuil national.