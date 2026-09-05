RDC : Au moins 45 agents de santé tués par Ebola dans une épidémie meurtrière

La résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo frappe de plein fouet les soignants, avec près de 160 contaminations et des protocoles de protection très défaillants.

Le tribut payé par le corps médical s’alourdit en République démocratique du Congo. Au moins 45 professionnels et personnels de santé sont morts de la maladie à virus Ebola depuis le déclenchement de l’épidémie en mai 2026 sur le territoire congolais.

Selon le bilan consolidé au 26 août 2026, 158 contaminations ont été enregistrées parmi le personnel de santé. Cette propagation au sein des équipes soignantes se traduit par un taux de létalité proche de 30 % parmi les soignants infectés, illustrant l’extrême dangerosité de leur mission auprès des patients admis dans les structures sanitaires.

Le bilan dressé par l’OMS englobe l’ensemble des agents des structures de santé mobilisés dans la réponse. Les données incluent ainsi les médecins, les infirmiers et les sages-femmes, mais également les aides-soignants, les laborantins, les agents d’entretien et les chauffeurs affectés aux évacuations et transports sanitaires.

Cette situation alarmante est accentuée par les faiblesses persistantes de l’hygiène hospitalière sur le terrain. L’application des mesures de prévention et de contrôle des infections reste critique dans les centres de soins généraux, atteignant un score moyen de 29 % dans six structures auditées au Nord-Kivu et de 21,3 % à l’hôpital général de Ganga dans le Bas-Uélé.

Une souche spécifique face aux limites du vaccin Ervebo

L’épidémie actuelle étant causée par l’espèce Bundibugyo du virus Ebola, l’efficacité chez l’humain du vaccin Ervebo, initialement conçu pour la souche Zaïre, demeure incertaine. Face à cette incertitude immunologique, ce sérum fait actuellement l’objet d’essais cliniques et de protocoles de recherche prioritaires destinés à sécuriser le personnel de première ligne.