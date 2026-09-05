Madagascar : publication des membres du comité technique pour la concertation nationale

Le gouvernement malgache a officialisé la composition de l'organe chargé de structurer les futures assises. Cette équipe réunit cadres ministériels, acteurs associatifs et autorités traditionnelles.

ANTANANARIVO — Le Premier ministre malgache, Mamitiana Rajaonarison, a officialisé la mise en place du comité technique chargé de planifier et d’encadrer la concertation nationale. Le chef du gouvernement a signé puis rendu publique la liste des personnalités mandatées pour superviser l’ensemble des opérations logistiques et thématiques préalables à ces assises politiques d’envergure.

L’architecture de cet organe exécutif rassemble un large éventail d’acteurs institutionnels et communautaires. La structure intègre des délégués issus directement de la Présidence de la Refondation ainsi que des représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances et de la Refondation. À cette armature administrative s’ajoutent des délégués régionaux de la jeunesse, des membres d’organisations de la société civile et des Raiamandreny, les chefs traditionnels.

Parmi les figures de la société civile et de la jeunesse retenues dans ce dispositif figure Océane Ranjeva, désignée pour porter la voix des mouvements de jeunes de la province d’Antananarivo. L’organisation non gouvernementale Transparency International Madagascar intègre également cette équipe opérationnelle par l’intermédiaire de Mialisoa Randriamampianina.

Cette configuration attribue toutefois un poids modeste aux instances ecclésiastiques. Le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), pourtant désigné comme le pilote attitré du dialogue national, ne compte en effet qu’un seul représentant titulaire au sein de cette structure technique.

Modalités de vote et calendrier local

Sur le plan procédural, les délibérations du comité technique s’effectueront par consensus ou à la majorité absolue des membres votants, le Premier ministre disposant d’une voix prépondérante en cas d’égalité lors des arbitrages. Le calendrier opérationnel prévoit le coup d’envoi des premières consultations citoyennes dès le 14 septembre, directement à l’échelon des fokontany.