Liga : Le Real Madrid chute face au Betis après un penalty manqué par Mbappé

Battu 1-0 à Séville lors de la troisième journée de Liga, le Real Madrid a concédé son premier revers de la saison face à un Real Betis héroïque, marqué par un penalty stoppé face à Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu.

Le Real Betis a signé un retentissant exploit en venant à bout du Real Madrid (1-0), sur la pelouse de l’Estadio de La Cartuja, pour le compte de la troisième journée du championnat d’Espagne de football. Dans une affiche particulièrement disputée et intense du début à la fin, les joueurs andalous ont su déjouer les pronostics en résistant aux assauts des champions en titre pour s’adjuger trois points précieux devant leur public.

Le dénouement de la partie est intervenu à la 81e minute par l’intermédiaire de Troy Parrott. Lancé en jeu durant la seconde période pour dynamiser le secteur offensif sévillan, l’avant-centre irlandais a exploité une opportunité en or en reprenant victorieusement à bout portant un cuir mal repoussé par le portier belge Thibaut Courtois après une frappe cadrée.

La réaction madrilène ne s’est pas fait attendre mais a tourné à la désillusion quelques instants plus tard. À la 87e minute, le jeune Carlos Espí pensait avoir égalisé grâce à un enchaînement acrobatique spectaculaire qui avait soulevé le banc visiteur. Toutefois, après un examen approfondi de la situation par l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), le but a été immédiatement invalidé pour une position de hors-jeu.

L’ultime occasion de sauver le match nul s’est présentée dans le temps additionnel (90e+4) après une faute obtenue dans la surface par l’ailier brésilien Vinícius Júnior. Chargé d’exécuter la sentence, Kylian Mbappé a buté sur le gardien Álvaro Valles, auteur d’une parade décisive sur sa ligne pour préserver l’avantage du Real Betis et doucher définitivement les espoirs des Merengues.

Premier revers officiel pour José Mourinho

Cette défaite inattendue met brutalement un terme au parcours sans faute entamé par le club madrilène depuis l’ouverture de l’exercice. Ce résultat négatif constitue également le premier revers officiel enregistré par José Mourinho depuis son retour très médiatisé sur le banc du Real Madrid, infligeant un coup d’arrêt notable à sa dynamique de victoires consécutives en Liga.