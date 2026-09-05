France 2 : Stéphane Bern célèbre le château de Versailles lors d’une grande soirée musicale patrimoniale

À l'approche des Journées européennes du patrimoine, Stéphane Bern prend les rênes d'une émission spéciale tournée dans l'ancienne demeure des rois de France.

L’animateur Stéphane Bern prend les commandes de la soirée événement « Versailles en fête », diffusée en première partie de soirée sur France 2 ce samedi 5 septembre 2026. Cette émission spéciale a été programmée par la chaîne publique en amont des Journées européennes du patrimoine afin de célébrer l’histoire et l’architecture du site royal.

Enregistré au cœur même du château de Versailles, ce grand rendez-vous musical rassemble plusieurs artistes majeurs de la scène francophone. Les téléspectateurs retrouvent notamment des prestations signées Soprano, Zazie, Claudio Capéo, Jenifer, Christophe Willem, Benjamin Biolay et David Hallyday au fil des séquences captées dans les salons et jardins du monument.

Ce tournage marque un retour hautement symbolique pour Stéphane Bern, qui entretient un lien ancien avec l’ancienne cité royale. C’est en effet dans ce même domaine que le présentateur a fait ses premiers pas dans le monde professionnel vers 1980. Alors âgé de 17 ans, il y avait été recruté comme hôte d’accueil à l’occasion de son tout premier emploi saisonnier.

Cet intérêt pour les lieux chargés d’histoire fait écho à sa passion précoce pour les cours souveraines. Dans son autobiographie « Mon royaume à moi », parue en 2000, ainsi que lors de multiples entretiens accordés aux médias, l’animateur a expliqué que ses séjours d’enfance passés chez ses grands-parents au Luxembourg avaient forgé son attachement indéfectible pour les familles régnantes.

Un engagement officiel au service de l’histoire

Cette passion a par la suite pris une résonance officielle et institutionnelle sur le plan national et international. Nommé en 2017 par le président de la République Emmanuel Macron à la tête de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, Stéphane Bern avait également reçu une distinction de premier plan en 2014, lorsqu’il a été fait membre honoraire de l’ordre de l’Empire britannique par la reine Élisabeth II.