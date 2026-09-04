Centrafrique : des dizaines de morts dans l’éboulement d’un site aurifère à Zamboï

Un glissement de terrain dévastateur a frappé une exploitation minière dans l'ouest de la République centrafricaine, faisant plusieurs dizaines de victimes parmi des orpailleurs clandestins. Les autorités judiciaires ont lancé des poursuites contre les instigateurs de l'intrusion.

Un dramatique éboulement s’est produit le 18 août 2026 sur le chantier aurifère de Zamboï, situé dans l’ouest de la République centrafricaine, à proximité immédiate de la frontière avec le Cameroun. D’importantes masses de terre se sont effondrées sur les travailleurs artisanaux présents dans les excavations, ensevelissant de nombreux orpailleurs sous plusieurs mètres d’éboulis.

Le bilan humain de la catastrophe fait l’objet d’estimations divergentes. Le ministère centrafricain des Mines a officiellement annoncé la mort de 49 personnes. De leur côté, les familles des victimes ainsi que des notables de la région rapportent une centaine de personnes disparues ou décédées au fond des galeries effondrées.

Ce périmètre minier, placé sous la responsabilité directe de la société Douakouzou, avait pourtant été formellement fermé et sécurisé en amont de l’accident. L’exploitant avait suspendu les activités après d’intenses pluies torrentielles qui avaient saturé la terre d’eau et rendu les sols particulièrement instables sur l’ensemble de la concession.

Selon les constats dressés par les autorités administratives, des groupes d’artisans miniers ont délibérément forcé les barrières de protection pour pénétrer dans la zone interdite. Ces orpailleurs ont catégoriquement refusé d’évacuer les tranchées, ignorant les alertes manifestes d’affaissement des parois rocheuses survenues peu avant le drame.

Poursuites judiciaires et fermeture prolongée du gisement

Le parquet local et les forces de sécurité intérieure ont ouvert une enquête judiciaire pour situer les responsabilités pénales de ce drame. Les services d’enquête ont déjà identifié plusieurs instigateurs de l’intrusion illégale, actuellement en fuite et activement recherchés, tandis que les autorités ont ordonné le maintien de la fermeture totale du chantier de Zamboï jusqu’à nouvel ordre.