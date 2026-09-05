RDC : Plus de 3 000 morts d’Ebola, les données mobiles mobilisées dans la riposte

Alors que l'épidémie d'Ebola s'aggrave en RDC avec un bilan humain dramatique, les autorités sanitaires recourent aux mégadonnées cellulaires pour freiner la contagion. Parallèlement, treize pays s'organisent à Addis-Abeba pour coordonner les urgences régionales.

L’épidémie de maladie à virus Ebola, provoquée par la souche Bundibugyo en République démocratique du Congo, franchit un seuil critique avec plus de 6 250 cas confirmés recensés. Les bilans épidémiologiques dressés à travers six provinces du pays font état de plus de 3 000 décès, contraignant les autorités et les organisations internationales à intensifier leurs interventions sur le terrain.

Pour enrayer cette vague de contaminations, les équipes médicales exploitent pour la première fois dans la gestion de cette crise en RDC des données de téléphonie mobile anonymisées. Mises à disposition par l’opérateur Vodacom, ces métadonnées sont analysées par l’ONG Flowminder et l’OMS afin de suivre les mouvements de population et de prédire la propagation du virus dans les zones vulnérables.

Cette modélisation cellulaire livre déjà des indications stratégiques pour le confinement de l’épidémie. Les analyses ont notamment permis de cibler les risques accrus de transmission vers le carrefour fluvial de Kisangani ainsi que vers la capitale Kinshasa, deux nœuds de communication névralgiques dont la protection demeure prioritaire pour éviter une dispersion généralisée.

L’onde de choc de cette urgence sanitaire impulse également une réponse politique au-delà des frontières congolaises. Réunis à Addis-Abeba, treize pays africains ont formalisé un protocole de coopération transfrontalière destiné à fluidifier le partage d’informations épidémiologiques et à assurer la gestion conjointe des urgences de santé publique à l’échelle régionale.

Une voix africaine pour la gouvernance sanitaire

Dans le sillage de cet accord multilatéral, les pays membres s’accordent sur le renforcement du cadre institutionnel continental. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) assurera la représentation des institutions régionales continentales dans les discussions relatives à la réforme de la gouvernance mondiale de la santé.