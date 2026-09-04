Ligue 1 : Monaco renverse le Paris Saint-Germain au Parc des Princes

L'AS Monaco a signé une victoire de prestige en s'imposant sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Menés en première période, les Monégasques ont renversé la situation pour s'emparer seuls de la tête du championnat.

L’AS Monaco a frappé un grand coup en s’imposant 2-1 face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes, le vendredi 4 septembre 2026, lors de la 3e journée de Ligue 1. Cette confrontation au sommet a basculé au terme d’un scénario animé, scellant un revers retentissant pour le club de la capitale devant ses supporters.

La partie avait pourtant commencé sur des bases idéales pour les joueurs parisiens. Plus incisifs en début de rencontre, les locaux ont ouvert le score à la 31e minute grâce à leur défenseur et capitaine Marquinhos, venu concrétiser une passe décisive de l’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia pour donner un avantage logique à son équipe.

Le club de la Principauté a toutefois radicalement changé de visage dès le retour des vestiaires pour inverser la tendance en seconde mi-temps. Le défenseur Flávio Nazinho a d’abord remis les deux formations à égalité à la 58e minute d’une tête précise, avant que Stanis Idumbo ne double la mise à la 72e minute pour propulser définitivement les siens en tête.

Ce nouveau faux pas confirme l’entame de saison délicate du Paris Saint-Germain, qui reste sans la moindre victoire en championnat après trois journées disputées. Avec deux matches nuls et une défaite, le champion en titre stagne à un total modeste de deux points sur neuf possibles.

Monaco s’installe en tête de la Ligue 1

À l’inverse de son adversaire du jour, l’AS Monaco capitalise sur une dynamique impeccable et réalise un sans-faute en tête du classement de la Ligue 1. Les hommes de la Principauté trônent au sommet de l’élite hexagonale avec un total parfait de 9 points obtenus en trois matches disputés.