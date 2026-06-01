Bénin – Ligue 1: SOBEMAP en tête, Coton FC à l’affut, le point de la 31è journée

La 31e journée de la Ligue 1 béninoise a rebattu les cartes dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien. En tête, SOBEMAP conserve les commandes sous la pression de Coton FC et ASPAC, dans un championnat totalement indécis à l’approche du sprint final.

La 31e journée de la Ligue 1 béninoise a profondément rebattu les cartes en haut de tableau, avec une lutte toujours aussi serrée pour le titre entre les principaux prétendants. Sur les différents terrains du pays, AS SOBEMAP FC a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse de Loto-Popo FC (1-0). Un succès précieux qui permet aux leaders de conserver leur fauteuil avec 61 points.

Derrière, Coton FC reste en embuscade après sa victoire convaincante face à Dragons FC (3-1), tandis que ASPAC FC continue de mettre la pression grâce à son succès à l’extérieur contre Dynamo d’Abomey FC (2-1). Dans les autres rencontres, Buffles FC et Espoir FC se sont neutralisés dans un spectaculaire 3-3, tandis que Damissa FC et JS Pobè FC ont également partagé les points (2-2). Dadjè FC a concédé un nul face à AS Cotonou FC (1-1), alors que Ayéma FC et Hodio FC ont signé des victoires importantes dans la course au maintien et au top 10.

Classement à la fin de la 31e journée

AS SOBEMAP FC – 61 pts (+13) Coton FC – 58 pts (+19) ASPAC FC – 56 pts (+23) Loto-Popo FC – 53 pts (+15) Buffles FC – 47 pts (+09) AS Cotonou – 46 pts (+07) Dynamo d’Abomey – 43 pts (+01) Hodio FC – 42 pts (+06) Damissa FC – 42 pts (+00) Espoir FC – 42 pts (-03) ASVO FC – 39 pts (-02) Ayéma FC – 38 pts (+00) Bani Gansè – 35 pts (-03) USS-Kraké – 34 pts (-06) Dragons FC – 33 pts (-14) US Cavaliers – 29 pts (-12) JS Pobè FC – 28 pts (-09) Dadjè FC – 15 pts (-44) ❌





