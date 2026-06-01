Valérie Bègue : après ses révélations sur Patrick Bruel, elle annonce son retour à la télévision

Valérie Bègue fait son grand retour à la télévision française dans un registre totalement différent de ses engagements précédents. Après s’être exprimée avec force sur une affaire médiatisée impliquant Patrick Bruel, l’ancienne Miss France 2008 s’apprête à intégrer le casting d’un nouveau jeu humoristique diffusé sur France 2. Dans cette nouvelle aventure télévisuelle, l’ex-reine de beauté souhaite se rapprocher du public à travers un programme divertissant mêlant suspense et humour.

Le 18 mai dernier, Valérie Bègue avait suscité de nombreuses réactions en prenant position lors de l’affaire qui oppose plusieurs plaignantes à Patrick Bruel. En sa qualité de miss élue en 2008, année où le chanteur présidait le jury, elle avait publié une déclaration officielle. « Il était président du jury lors de mon élection. Je l’ai vu. Je n’ai absolument aucun doute. Je crois toutes les femmes qui ont eu le courage de parler. Et j’encourage les autres », affirmait-elle à travers son compte Instagram. Cette prise de parole reflète un soutien franc aux victimes dans ce dossier très médiatisé.

Valérie Bègue, qui a connu la notoriété à travers son parcours en tant que Miss Réunion puis Miss France, avait ainsi pris une position publique rappelant son vécu personnel et sa proximité avec le chanteur. Son implication dans cette affaire a été relayée largement sur les réseaux sociaux, entourée de débats et d’échos dans la sphère médiatique française.

Un nouveau projet télévisuel : “Les Chaises musicales infernales” sur France 2

À présent focalisée sur l’univers du divertissement, Valérie Bègue s’apprête à rejoindre la nouvelle émission humoristique de France 2, intitulée Les Chaises musicales infernales. Elle a officiellement annoncé sa participation sur ses réseaux sociaux, donnant rendez-vous à ses fans dans ce concept inédit. Cette production, imaginée par Dreamspark et Mediawan, est conçue comme un comedy game aux épreuves loufoques et imprévisibles.

Le principe du programme s’inspire du jeu traditionnel des chaises musicales, mais avec une approche décalée et modernisée. Les candidats s’affrontent à travers des défis absurdes et drôles, alliant performance et spontanéité, pour offrir au public une expérience ludique et pleine de surprises. Ce format s’inscrit dans la stratégie de France Télévisions de capitaliser sur la popularité des émissions humoristiques actuelles comme LOL : qui rit, sort !, Liars Club ou encore Qui sera le plus nul ?.

Le rôle d’animateur a été confié à Florent Peyre, humoriste et comédien reconnu, récemment vu dans plusieurs productions télévisuelles à succès. La série comprendra six épisodes, dont la diffusion est programmée prochainement sur France 2. Les premiers épisodes seront également accessibles en avant-première sur la plateforme france.tv ainsi que sur la chaîne YouTube officielle dès le 29 mai. Ce nouveau programme promet d’offrir un divertissement frais et original, pouvant séduire un large public.