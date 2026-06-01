Stromae : l’annulation de sa tournée lui a coûté environ 23 millions d’euros

Ce 1er juin 2026, France 4 consacre sa soirée à Stromae en diffusant le documentaire Stromae, le vertige du succès suivi du portrait intime Stromae en intimité, qui reviennent sur le parcours, la santé et l’arrêt brutal de la tournée Multitude Tour en 2023.

La diffusion intervient alors que la carrière de l’artiste belge continue d’alimenter débats et chiffres dans la presse: l’annulation de la tournée a marqué un tournant financier et humain pour Stromae, mais ses sociétés ont affiché des résultats notables par la suite.

Le récit du documentaire et des éléments de presse reconstituent la chronologie des faits, depuis les premières annulations jusqu’aux conséquences économiques pour l’artiste et son entourage professionnel.

Annulations en 2023, coûts directs et retombées financières

Au printemps 2023, plusieurs concerts du Multitude Tour ont été annulés pour des raisons médicales, d’abord trois dates à Strasbourg et Amnéville annulées à la dernière minute. Le 9 mai 2023, Stromae a publié un message indiquant: « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant », annonçant l’arrêt définitif de la tournée et évoquant la nécessité d’« écouter ses limites ».

Sur les 91 dates initialement prévues, 46 concerts restaient à assurer au moment de l’arrêt, la plupart affichant complet. La presse belge, citant des estimations de revenus de la tournée, a chiffré le manque à gagner à environ 23 millions d’euros. Ce montant repose sur une estimation d’un cachet moyen d’environ 500 000 euros par date multiplié par les 46 concerts supprimés.

Le coût pour Stromae ne se limite pas au cachet d’artiste: via sa société Mosaert, il était coproducteur du spectacle. Cette position impliquait une part des revenus de production, mais aussi l’exposition aux coûts engagés en amont: remboursements des billets aux spectateurs, indemnisation des musiciens, techniciens et équipes de tournée, frais de logistique et dépenses promotionnelles déjà engagées pour les dates annulées.

Plusieurs médias belges ont rapporté qu’il n’y aurait pas eu, ou pas en totalité, de couverture d’assurance spécifique pour un arrêt aussi massif de la tournée. Si ces informations se confirment, une part importante des pertes aurait été supportée par les producteurs, dont figurait la société de l’artiste.

Malgré cette facture estimée et une année 2023 marquée par une moindre présence médiatique, les comptes 2024 des sociétés belges de l’artiste, Mosaert et Mosaert Label, ont fait apparaître près de 8 millions d’euros de bénéfices cumulés. Les médias évoquent la contribution du catalogue musical de Stromae — titres comme Alors on danse, Formidable ou Papaoutai — générant des revenus réguliers via le streaming, les droits d’auteur et les diffusions internationales.

Dans le documentaire diffusé sur France 4, plusieurs proches et artistes mentionnés reviennent sur le contraste entre succès public et fragilité personnelle: y figurent notamment des interventions d’artistes comme Orelsan et le duo Bigflo & Oli.