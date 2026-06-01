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Europe

LDC: top 10 des plus beaux buts de la saison

L’UEFA a dévoilé son classement des dix plus beaux buts de la saison 2025-2026 en Ligue des champions. La première place revient à Federico Valverde, auteur d’un geste exceptionnel avec le Real Madrid face à Manchester City, devant Micky van de Ven et Luis Díaz.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Fede Valverde avec le maillot du Real Madrid
Fede Valverde avec le maillot du Real Madrid @BeSoccer
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Le groupe des observateurs techniques de l’UEFA a dévoilé, dimanche, son classement des dix plus beaux buts de la saison 2025-2026 en Ligue des champions. La première place revient à Federico Valverde. Le milieu de terrain du Real Madrid a été récompensé pour son geste de grande classe face à Manchester City en huitième de finale aller : une subtile talonnade suivie d’une reprise de volée qui avait contribué au succès madrilène (3-0).

À la deuxième place figure Micky van de Ven. Le défenseur de Tottenham Hotspur a marqué les esprits grâce à une impressionnante chevauchée solitaire conclue par une finition pleine de sang-froid contre FC Copenhague. Le podium est complété par Luis Díaz. L’ailier du Bayern Munich a été distingué pour son contrôle orienté magistral suivi d’une frappe enroulée lors de la spectaculaire demi-finale aller face au Paris Saint-Germain.

Top 10 des buts de la saison 2025-2026 en Ligue des champions

  1. Federico Valverde (Real Madrid – Manchester City, 3-0)
  2. Micky van de Ven (Tottenham – FC Copenhague, 4-0)
  3. Luis Díaz (Paris SG – Bayern Munich, 5-4)
  4. Khvicha Kvaratskhelia (Paris SG – Atalanta, 4-0)
  5. Harry Kane (Bayern Munich – Atalanta, 4-1)
  6. Lamine Yamal (Club Bruges – Barcelone, 3-3)
  7. Vitinha (Paris SG – Tottenham, 5-3)
  8. Anatoliy Trubin (Benfica – Real Madrid, 4-2)
  9. Vlad Dragomir (Pafos – Slavia Prague, 4-1)
  10. Noni Madueke (Club Bruges – Arsenal, 0-3)



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