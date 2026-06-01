Bénin: la SONEB lance une campagne nationale d’inventaire des compteurs d’eau

La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) engage une révision de son parc d’abonnés sur l’ensemble du territoire national.

À travers un communiqué de sa Direction générale, l’entreprise annonce le déploiement d’une opération spéciale d’inventaire de ses compteurs d’eau. Cette initiative, planifiée par étapes dans toutes les agences de la société, vise à optimiser la gestion et le suivi technique de sa base de clientèle.

​Pour assurer la mise en œuvre de cette campagne de recensement, la SONEB a confié la collecte des données sur le terrain aux agents de l’entreprise MANOBI AFRICA. Ces enquêteurs habilités effectueront des visites à domicile afin de recueillir les informations techniques nécessaires relatives aux compteurs. Face à cet impératif d’évaluation, la société invite les populations à réserver un bon accueil aux équipes et à faciliter l’accès aux installations concernées.

​Un protocole de sécurité strict a été mis en place pour encadrer ces interventions et rassurer les usagers. Les agents déployés sont ainsi soumis à l’obligation de présenter leur identité ainsi qu’un badge professionnel réglementaire comportant leur photo, leurs coordonnées et un code d’identification unique. La SONEB précise que les abonnés disposent de la pleine latitude de vérifier l’authenticité de ces pièces d’identité professionnelles avant de laisser l’accès à leur domicile.

​Par ailleurs, la Direction générale lève toute équivoque sur la nature des opérations : aucun retrait ou enlèvement de compteur d’eau n’est autorisé dans le cadre de cet inventaire, la mission se limitant exclusivement à un recensement visuel et technique. La SONEB appelle donc les citoyens à la plus grande vigilance et les invite à signaler immédiatement aux forces de l’ordre tout individu non mandaté qui tenterait de manipuler leurs équipements de distribution d’eau.