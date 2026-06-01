Marion Cotillard supplie les joueurs du PSG après les « crises de larmes » de son fils Marcel

Marion Cotillard a raconté en interview comment la passion de son fils aîné pour le PSG l’avait conduit, lorsqu’il était plus jeune, à des épisodes de larmes et de colère, alors que le club se prépare à affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions ce samedi. Invitée par Antoine de Caunes, l’actrice a livré au micro de Canal+ des souvenirs personnels qui ont attiré l’attention des supporters et des médias présents sur la Croisette.

Interrogée sur son équipe de cœur, Marion Cotillard a confirmé son soutien au Paris Saint-Germain, précisant que son fils partageait la même ferveur. La séquence d’émotions décrite par l’actrice remonte à l’enfance de Marcel, alors âgé d’environ 9-10 ans, période au cours de laquelle ses réactions vis-à-vis des résultats du club pouvaient être très vives.

Les confidences se sont déroulées dans le cadre d’un échange évoqué par Antoine de Caunes : Marion Cotillard a rappelé des moments où la passion du jeune supporter débordait, obligeant la famille à composer avec des accès de détresse liés aux performances sportives du PSG.

Marion Cotillard évoque les crises de son fils et leur apparition à Cannes

Au micro de Canal+, l’actrice a raconté : « Pour mon fils, il faut que le PSG gagne. Aujourd’hui, ça va mieux, mais à l’époque… quand il avait 9-10 ans, le gars était en crise de larmes, hystérique« . Elle a poursuivi en soulignant l’impuissance ressentie face à ces réactions : « Et puis tu ne peux rien faire, qu’est-ce que tu peux faire ? Ça ira bien. Bah non, ça ira pas !«

Ces confidences interviennent alors que le club parisien dispute une rencontre de très haute intensité sportive, mentionnée par l’actrice comme un rendez-vous attendu par les supporters. L’évocation des crises infantiles vise à restituer l’intensité de l’attachement du jeune Marcel au club, sans que Marion Cotillard ne détaille d’autres épisodes précis que ceux évoqués publiquement lors de l’interview.

Parallèlement à ces souvenirs, la famille a fait une apparition conjointe sur la Croisette. Le fils de l’actrice, jusque-là peu exposé aux flashs, est monté les marches du Palais des Festivals lors de la projection de Karma, le nouveau long-métrage de son père, Guillaume Canet, présenté hors compétition à la 79e édition du Festival de Cannes.

Sur le tapis rouge, Marcel a surpris par son élégance et sa grande taille, attirant les regards des photographes aux côtés de ses parents. Cette apparition publique, qualifiée dans les comptes rendus de « remarquée », a été relayée par plusieurs médias couvrant le festival, qui ont souligné la complicité visible entre la mère et son fils.

Marion Cotillard a livré ces éléments au fil de son échange médiatique, reliant les épisodes de l’enfance de Marcel à la passion familiale pour le football et à la récente visibilité du jeune homme lors de l’événement cannois.