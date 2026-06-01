Péhunco: la Police retrouve un tricycle volé lors d’une patrouille, le voleur en fuite

Une patrouille de routine de la police républicaine a permis de retrouver et de récupérer un tricycle volé à Péhunco.

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, les éléments de la Police républicaine ont réussi à mettre la main sur un tricycle volé dans la commune de Péhunco.

​D’après les précisions fournies par la police, l’intervention a eu lieu dans le village de Sinaourarou. Une équipe de policiers, placée sous la direction du commissaire d’arrondissement Camus Adognibo, effectuait une ronde de sécurisation aux alentours de 3 heures du matin lorsqu’elle a surpris un individu au comportement suspect. À la vue des forces de l’ordre, l’homme a immédiatement pris la fuite, parvenant à s’évanouir dans la pénombre entre plusieurs habitations environnantes.

​Un véhicule identifié et restitué à son propriétaire

​Cette réaction de fuite a immédiatement poussé les agents à passer la zone au peigne fin. Les fouilles minutieuses entreprises dans le secteur ont rapidement permis de découvrir, abandonné au détour d’une ruelle, un tricycle de marque Apsonic.

Un examen rapide du tricycle a révélé que son contacteur à clé avait été forcé et lourdement endommagé, confirmant ainsi l’origine frauduleuse de l’engin. Le tricycle a aussitôt été remorqué vers le commissariat de Péhunco pour y être placé en fourrière.

Le véhicule a trois roues a pu être formellement identifié comme étant la propriété d’un conducteur de taxi-moto résidant au quartier Banikanni. Soulagé de recouvrer son outil de travail, le propriétaire a confié aux enquêteurs avoir acquis ce tricycle flambant neuf il y a à peine deux mois. Il avait pour habitude de le stationner chaque soir après son service au domicile de son père, situé dans le quartier Tokoro, lieu où le vol a vraisemblablement été commis.

​Tout en poursuivant les investigations pour tenter de retrouver le voleur en fuite, la Police républicaine a saisi cette occasion pour inviter les populations à maintenir une collaboration étroite avec les forces de sécurité afin de garantir la protection des personnes et des biens dans la région.