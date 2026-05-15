Mondial U20 féminin 2026 : le Bénin dans un groupe ouvert pour sa première historique

Pour sa toute première participation à une phase finale de Coupe du monde féminine, le Bénin évoluera dans le groupe A du Mondial U20 2026 avec la Pologne, le Mexique et l’Argentine. Placées dans un groupe ouvert sur le papier, les Amazones U20 peuvent viser une qualification historique en huitièmes de finale, à condition de limiter les dégâts face au Mexique et de jouer leurs chances contre la Pologne et l’Argentine.

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Les Amazones U20 du Bénin connaissent désormais leurs adversaires pour la Coupe du monde féminine U20 2026, prévue du 5 au 27 septembre en Pologne. Pour leur première participation à une phase finale mondiale, elles évolueront dans le groupe A, aux côtés de la Pologne, pays hôte, du Mexique et de l’Argentine.

Ce tirage marque un moment inédit pour le football féminin béninois. Jamais une sélection féminine du pays n’avait encore pris part à une compétition organisée par la FIFA. Placé dans le chapeau 4, le Bénin pouvait s’attendre à un groupe difficile. Mais sur le papier, les Amazones héritent d’une poule dans laquelle elles auront des arguments à faire valoir.

Le format de la compétition peut aussi entretenir l’espoir. Vingt-quatre équipes seront réparties en six groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Dans ce contexte, une troisième place pourrait suffire pour poursuivre l’aventure.

Des chances de faire plus qu’une simple participation

Premier adversaire du Bénin dans ce groupe, la Pologne bénéficie du statut de tête de série en tant que pays organisateur. Cette position ne repose donc pas sur un palmarès particulier dans la catégorie, mais sur l’attribution automatique réservée au pays hôte. Comme le Bénin, la Pologne disputera sa première Coupe du monde féminine U20. L’équipe aura toutefois l’avantage d’évoluer à domicile, devant son public, avec la pression mais aussi l’énergie que peut offrir une compétition organisée sur ses terres. Ce duel entre deux néophytes pourrait être l’un des matchs les plus ouverts du groupe. Pour les Amazones, un résultat positif face à la Pologne pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Le Mexique lui apparaît comme l’équipe la plus solide du groupe sur le plan de l’expérience. Habituée des compétitions internationales de jeunes, la sélection mexicaine possède un vécu important dans les tournois FIFA et reste une référence régulière dans la zone CONCACAF. Face à cette équipe, le Bénin devra probablement livrer son match le plus exigeant. L’écart d’expérience, de rythme et de maturité tactique pourrait être important. Les Amazones devront donc faire preuve de rigueur, éviter les erreurs évitables et rester compétitives sur toute la durée de la rencontre. Même si ce match s’annonce difficile, il pourrait aussi permettre au Bénin de mesurer son niveau face à une sélection plus rompue aux exigences du très haut niveau.

Enfin, l’Argentine pourrait représenter l’adversaire le plus accessible pour les Amazones dans cette poule. La sélection sud-américaine possède une histoire dans la compétition, mais elle ne domine pas le football féminin continental, où le Brésil et la Colombie restent les principales références. Pour le Bénin, la rencontre face à l’Argentine pourrait donc constituer le match clé du groupe. Une victoire dans cette affiche ouvrirait sérieusement la voie à une possible qualification, surtout dans un format où les meilleurs troisièmes peuvent accéder au tour suivant. Les Amazones devront aborder ce rendez-vous avec ambition, sans négliger la qualité technique habituelle des sélections sud-américaines.

Une qualification construite avec sérieux

Le parcours du Bénin dans les éliminatoires africaines a confirmé la progression de cette génération. Les Amazones ont d’abord éliminé l’Égypte, malgré une défaite 1-0 à l’extérieur, avant de renverser la situation au retour avec une large victoire 4-0. Elles ont ensuite écarté la Côte d’Ivoire, après un nul 1-1 à Abidjan et un succès 4-1 à Lomé, soit un score cumulé de 5-2. Ces résultats ont montré une équipe capable de résister loin de ses bases, mais aussi de faire la différence offensivement dans les moments décisifs.

Plusieurs joueuses se sont illustrées durant cette campagne, notamment la capitaine Hermionne Lokossou, Romaine Gandonou, buteuse importante lors des deux derniers tours, Hosane Soukou, Ismath Mamam Kouta, Angela Gbadessi et Timilehin Adegoke. Sous la direction du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou, le groupe a su construire une dynamique collective solide. Les matchs amicaux disputés en novembre 2025 contre le Nigeria et le Ghana ont toutefois rappelé l’écart qui sépare encore le Bénin des meilleures nations africaines de la catégorie. Les défaites contre ces deux sélections montrent que les Amazones devront hausser leur niveau pour exister dans une phase finale mondiale.

Pour le Bénin, l’objectif premier sera de rester compétitif dans chaque match. Une troisième place avec un ou deux points pourrait déjà permettre d’espérer une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Pour cela, les Amazones devront limiter les dégâts face au Mexique, rivaliser avec la Pologne et viser un résultat fort contre l’Argentine. Un scénario plus ambitieux, avec une qualification directe en deuxième position, passerait probablement par une victoire face à l’Argentine et au moins un nul contre la Pologne ou le Mexique.

Au-delà du résultat sportif, cette première participation représente une étape majeure pour le football féminin béninois. Elle offre une vitrine internationale à une génération qui a progressé rapidement, portée par le championnat national, les compétitions sous-régionales de la WAFU et le travail des académies. Le Bénin ne se présente pas en Pologne comme un favori. Mais il arrive avec une histoire à écrire, une dynamique à confirmer et une occasion rare de montrer que le football féminin béninois peut désormais exister sur la scène mondiale.