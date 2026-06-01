«C’était beau, mais aussi très éprouvant», Rema sur sa dernière relation

Le chanteur nigérian Rema est revenu sur sa vie sentimentale dans un entretien accordé à la youtubeuse Korty EO. L’artiste évoque une relation passée qu’il décrit comme « belle », mais marquée par une pression émotionnelle qu’il dit avoir fini par ne plus supporter.

Le chanteur nigérian Rema, de son vrai nom Divine Ikubor, est revenu sur les raisons qui ont conduit à la fin de sa précédente relation amoureuse. Dans un entretien accordé à la youtubeuse Korty EO, l’artiste a évoqué une relation qu’il décrit à la fois comme enrichissante et difficile à vivre au quotidien. Selon l’interprète de Calm Down, son ancienne compagne exerçait une forme de pression émotionnelle qu’il a fini par ne plus supporter. S’il garde le souvenir d’une histoire « belle », il estime qu’elle était également marquée par des comportements qu’il jugeait manipulateurs.

« Ma relation était belle, mais aussi assez manipulatrice. Il y avait énormément de pression. Le monde m’en impose déjà beaucoup, et lorsque je rentre chez moi, j’espère trouver un peu de sérénité. Mais quand on rentre et qu’on fait face à encore plus de pression, cela devient compliqué », a-t-il expliqué.

L’artiste a confié avoir finalement mis un terme à cette relation lorsqu’il a estimé que la situation devenait trop pesante pour son équilibre personnel. « À un moment donné, je n’arrivais plus à supporter tout cela. Pour l’instant, cette histoire appartient au passé », a-t-il ajouté. Cette rare confidence offre un aperçu plus personnel de la vie du chanteur, habituellement discret sur ses relations sentimentales.



