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Nigeria

«C’était beau, mais aussi très éprouvant», Rema sur sa dernière relation

Le chanteur nigérian Rema est revenu sur sa vie sentimentale dans un entretien accordé à la youtubeuse Korty EO. L’artiste évoque une relation passée qu’il décrit comme « belle », mais marquée par une pression émotionnelle qu’il dit avoir fini par ne plus supporter.

Romaric Déguénon
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La star de la musique nigériane, Divine Ikubor, alias Rema
La star de la musique nigériane, Divine Ikubor, alias Rema
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Le chanteur nigérian Rema, de son vrai nom Divine Ikubor, est revenu sur les raisons qui ont conduit à la fin de sa précédente relation amoureuse. Dans un entretien accordé à la youtubeuse Korty EO, l’artiste a évoqué une relation qu’il décrit à la fois comme enrichissante et difficile à vivre au quotidien. Selon l’interprète de Calm Down, son ancienne compagne exerçait une forme de pression émotionnelle qu’il a fini par ne plus supporter. S’il garde le souvenir d’une histoire « belle », il estime qu’elle était également marquée par des comportements qu’il jugeait manipulateurs.

« Ma relation était belle, mais aussi assez manipulatrice. Il y avait énormément de pression. Le monde m’en impose déjà beaucoup, et lorsque je rentre chez moi, j’espère trouver un peu de sérénité. Mais quand on rentre et qu’on fait face à encore plus de pression, cela devient compliqué », a-t-il expliqué.

L’artiste a confié avoir finalement mis un terme à cette relation lorsqu’il a estimé que la situation devenait trop pesante pour son équilibre personnel. « À un moment donné, je n’arrivais plus à supporter tout cela. Pour l’instant, cette histoire appartient au passé », a-t-il ajouté. Cette rare confidence offre un aperçu plus personnel de la vie du chanteur, habituellement discret sur ses relations sentimentales.

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