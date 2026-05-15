Heptathlon africain : Odile Ahouanwanou en or pour la 4è fois consécutive

Odile Ahouanwanou a offert au Bénin une médaille d’or aux Championnats d’Afrique d’athlétisme 2026 à Accra, en remportant l’heptathlon avec 5 309 points. Déjà titrée en 2018, 2022 et 2024, l’athlète béninoise signe un quatrième sacre continental historique et confirme sa domination sur la discipline en Afrique.

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L’athlète béninoise Odile Ahouanwanou a remporté vendredi 15 mai 2026 la médaille d’or de l’heptathlon lors des 24es Championnats d’Afrique d’athlétisme organisés à Accra, au Ghana, avec un total de 5 309 points au terme des sept épreuves, selon le communiqué officiel de la délégation béninoise. La Sud-Africaine Enya Roller a décroché la médaille d’argent, la Camerounaise Adèle Mafogang le bronze. Il s’agit du quatrième titre continental de l’heptathléte aux championnats biennaux de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) — après Asaba en 2018 (5 999 points), l’Île Maurice en 2022 et Yaoundé en 2024 —, ce qui en fait la seule heptathléte africaine à avoir remporté la compétition lors de quatre éditions successives. Elle avait également décroché l’or aux Jeux africains organisés eux aussi à Accra en 2023.

Le score de 5 309 points est nettement inférieur au record national du Bénin qu’elle détient, établi à 6 210 points lors du Championnat du monde de Doha en 2019, et à ses performances des précédents titres africains, mais reste suffisant pour s’imposer dans un heptathlon africain 2026 aux niveaux globalement modestes sur cette édition.

Née le 5 janvier 1991 à Savalou, dans le département des Collines au centre du Bénin, Odile Ahouanwanou a débuté sur la scène africaine aux Championnats continentaux de Porto-Novo en 2012 — chez elle, au Bénin —, terminant sixième avec 4 983 points. Elle a progressivement imposé sa domination sur la discipline, passant de la huitième place à Marrakech en 2014 (4 309 points) à son premier titre continental en 2018 à Asaba.

Son palmarès mondial est tout aussi notable. Huitième aux Championnats du monde de Doha en 2019 avec 6 210 points — son record national et meilleure performance personnelle —, elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Tokyo en 2021, terminant respectivement sixième (4 983 points, à 14 ans) et quinzième (6 186 points). À Tokyo, elle avait porté le drapeau du Bénin lors de la cérémonie d’ouverture. Elle est également finaliste du Championnat du monde de Doha 2019 avec une huitième place, son meilleur résultat mondial. Elle est licenciée au Stade Sottevillais 76, en Seine-Maritime, près de Rouen.

Les 24es Championnats d’Afrique à Accra, deuxième édition en sol ghanéen

Les 24es Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme se déroulent à Accra du 14 au 18 mai 2026 au Stade du Centenaire d’Accra, rebaptisé pour l’occasion. Cette édition est la deuxième organisée au Ghana, après celle de 1974 — deuxième édition de l’histoire des championnats. La Confédération africaine d’athlétisme avait validé les préparatifs lors d’une visite d’inspection début mai, selon Benin-Sports.

Le Bénin a engagé 15 athlètes dans cette édition, selon Bénin Web TV, avec deux figures de proue : Ahouanwanou à l’heptathlon et la spécialiste du 800 m Noellie Yarigo, détentrice du record national. La délégation béninoise attendait également une performance des relayeuses du 4×100 m.

En août 2025, Ahouanwanou avait annoncé son adhésion au mouvement politique béninois Moele Bénin (Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin), tout en poursuivant sa carrière sportive de haut niveau, ce titre continental en étant la confirmation à 34 ans.

La prochaine échéance internationale majeure pour l’heptathlon africain sera les Championnats du monde d’athlétisme, dont la prochaine édition est fixée à Tokyo en 2025 — Ahouanwanou y avait terminé huitième en 2019.