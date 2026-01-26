Bénin – Ligue 1: l’AS SOBEMAP toujours leader, le point de la 15è journée

Entre larges succès, matches nuls en série et victoires précieuses à l’extérieur, la 15e journée de la saison 2025-2026 a confirmé la forte compétitivité du championnat.

La 15e journée de la Ligue 1 béninoise a livré son verdict ce week-end, avec une série de rencontres globalement serrées et peu prolifiques. Samedi, Loto-Popo a réalisé la performance la plus marquante en s’imposant largement face à la JS Pobè (3-0). Une victoire nette qui permet au club de soigner sa différence de buts et d’afficher ses ambitions. Dans les autres rencontres de la journée, les filets sont restés muets à plusieurs reprises. Dynamo d’Abomey et Hodio se sont neutralisés (0-0), tout comme Cavaliers et Bani Gansè, au terme de matches disputés mais fermés. Espoir FC, en revanche, a su faire la différence à domicile en dominant l’USS-Kraké (2-1), tandis qu’Ayema et Dragons se sont quittés dos à dos (1-1).

Dimanche, la tendance s’est confirmée avec des oppositions accrochées. L’ASPAC a signé un précieux succès à l’extérieur sur la pelouse de l’ASVO (1-0), pendant que la SOBEMAP est allée s’imposer à Dadjè (2-1). Les duels entre Coton FC et AS Cotonou (1-1), puis entre les Buffles et Damissa (0-0), n’ont pas permis de départager les équipes.

Classement à l’issue de la 15e journée

AS SOBEMAP FC – 34 pts (+13) Buffles FC – 31 pts (+11) Coton FC – 28 pts (+08) Loto-Popo FC – 27 pts (+09) ASPAC FC – 26 pts (+11) AS Cotonou – 25 pts (+05) Dynamo d’Abomey – 25 pts (+04) Damissa FC – 22 pts (+02) Hodio FC – 20 pts (+00) Espoir FC – 20 pts (-05) Dragons FC – 16 pts (-07) ASVO FC – 13 pts (-07) JS Pobè FC – 13 pts (-07) Bani Gansè – 12 pts (-05) Ayéma FC – 12 pts (-05) US Cavaliers – 12 pts (-06) USS-Kraké – 10 pts (-08) Dadjè – 10 pts (-13)





