Bénin – Ligue 1: l’AS SOBEMAP toujours leader, le point de la 15è journée
Entre larges succès, matches nuls en série et victoires précieuses à l’extérieur, la 15e journée de la saison 2025-2026 a confirmé la forte compétitivité du championnat.
La 15e journée de la Ligue 1 béninoise a livré son verdict ce week-end, avec une série de rencontres globalement serrées et peu prolifiques. Samedi, Loto-Popo a réalisé la performance la plus marquante en s’imposant largement face à la JS Pobè (3-0). Une victoire nette qui permet au club de soigner sa différence de buts et d’afficher ses ambitions. Dans les autres rencontres de la journée, les filets sont restés muets à plusieurs reprises. Dynamo d’Abomey et Hodio se sont neutralisés (0-0), tout comme Cavaliers et Bani Gansè, au terme de matches disputés mais fermés. Espoir FC, en revanche, a su faire la différence à domicile en dominant l’USS-Kraké (2-1), tandis qu’Ayema et Dragons se sont quittés dos à dos (1-1).
Dimanche, la tendance s’est confirmée avec des oppositions accrochées. L’ASPAC a signé un précieux succès à l’extérieur sur la pelouse de l’ASVO (1-0), pendant que la SOBEMAP est allée s’imposer à Dadjè (2-1). Les duels entre Coton FC et AS Cotonou (1-1), puis entre les Buffles et Damissa (0-0), n’ont pas permis de départager les équipes.
Classement à l’issue de la 15e journée
- AS SOBEMAP FC – 34 pts (+13)
- Buffles FC – 31 pts (+11)
- Coton FC – 28 pts (+08)
- Loto-Popo FC – 27 pts (+09)
- ASPAC FC – 26 pts (+11)
- AS Cotonou – 25 pts (+05)
- Dynamo d’Abomey – 25 pts (+04)
- Damissa FC – 22 pts (+02)
- Hodio FC – 20 pts (+00)
- Espoir FC – 20 pts (-05)
- Dragons FC – 16 pts (-07)
- ASVO FC – 13 pts (-07)
- JS Pobè FC – 13 pts (-07)
- Bani Gansè – 12 pts (-05)
- Ayéma FC – 12 pts (-05)
- US Cavaliers – 12 pts (-06)
- USS-Kraké – 10 pts (-08)
- Dadjè – 10 pts (-13)
