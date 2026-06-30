Bénin : le port de l’uniforme désormais obligatoire pour les conducteurs de taxi-moto à Kétou

À Kétou, les conducteurs de taxi-moto devront bientôt exercer en uniforme. La municipalité lance une opération d’enrôlement en vue de cette réforme, présentée comme un moyen de renforcer la sécurité, d’améliorer l’identification des conducteurs et de mieux organiser le transport urbain.

Par un communiqué signé le 29 juin 2026, le maire de la commune de Kétou Titilola Angélique Adegnika a annoncé que le port de l’uniforme deviendra obligatoire pour tous les conducteurs de taxi-moto opérant sur le territoire communal.

Cette décision, qui concerne les six arrondissements de la commune, vise à mieux encadrer l’activité des conducteurs de taxi-moto. Selon la mairie, la mesure permettra de faciliter leur identification, de renforcer la sécurité des usagers et de contribuer à une meilleure organisation du transport dans la ville.

Pour sa mise en œuvre, une campagne d’enrôlement sera organisée du 6 au 20 juillet 2026 dans les secrétariats administratifs des différents arrondissements. Les conducteurs devront s’y présenter munis d’une pièce d’identité afin d’être enregistrés. Cette formalité est indispensable pour l’obtention de l’uniforme officiel.

À l’issue de cette période, seuls les conducteurs régulièrement enrôlés et vêtus de l’uniforme seront autorisés à transporter des passagers. La mairie prévient que tout conducteur ne respectant pas cette obligation s’exposera aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Les autorités communales invitent par ailleurs les usagers à soutenir cette réforme en privilégiant les conducteurs officiellement identifiés. Les chefs d’arrondissement, les associations de conducteurs de taxi-moto ainsi que les services de sécurité ont été chargés d’assurer le respect effectif de cette nouvelle disposition.