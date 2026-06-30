Procès de Stéphane Plaza : le témoignage glaçant de son ex-compagne Amandine

Stéphane Plaza, animateur très connu et figure emblématique du groupe M6, est actuellement rejugé devant la cour d’appel de Paris pour des accusations de violences présumées. Cette audience fait suite à une première condamnation en février dernier, lorsqu’il avait écopé de douze mois de prison avec sursis. Le procès met en lumière des témoignages poignants sur ses relations personnelles, notamment avec deux de ses anciennes compagnes, Paola et Amandine. Les déclarations détaillées et les éléments présentés offrent un éclairage sur la personnalité de l’animateur et les circonstances des faits reprochés.

Depuis vendredi, la cour d’appel examine avec attention les dynamiques complexes entre Stéphane Plaza et ses ex-compagnes. Plusieurs témoignages, notamment celui de Paola qui accuse l’animateur de violences psychologiques, ont été entendus. Stéphane Plaza, de son côté, a nié ces accusations, cherchant à apporter sa version des faits. Quant à Amandine, l’autre ancienne compagne, elle a témoigné d’un épisode particulièrement violent impliquant des blessures aux doigts. Ces éléments sont au cœur du débat judiciaire en cours.

Stéphane Plaza face aux accusations et aux témoignages

Interrogé à la barre, Stéphane Plaza est notamment revenu sur son rapport avec les femmes, expliquant qu’il était autrefois très timide avant de devenir animateur télé. Il a déclaré : « J’étais quelqu’un de très timide jusqu’à 22 ans (…) Le fait de faire de la télé m’a rendu beaucoup plus beau et beaucoup plus drôle (…) J’essaie de faire plaisir du mieux que je peux, je fais des promesses ». Ces propos ont été accompagnés de la lecture de plusieurs échanges de SMS entre lui et Paola, qui renforcent la complexité de leurs liens.

La comédienne Caroline Burgues, qui a partagé la scène avec Stéphane Plaza au théâtre pendant plusieurs années, est également intervenue. Elle a décrit l’animateur comme amateur de « blagues lourdingues », et a souligné que Plaza souffre de dyspraxie, un trouble de la coordination gestuelle qui, selon elle, lui confère une image un peu maladroite, comparable à celle de Pierre Richard. Emmanuelle Rivassoux, décoratrice d’intérieur dans l’émission Maison à vendre, a confirmé cette perception en parlant du côté « Gaston Lagaffe » apprécié du public.

S’agissant des accusations de violences, Stéphane Plaza a contesté celles liées à Paola, démentant tout abus psychologique. Concernant les blessures aux doigts de son ex-compagne Amandine, il a reconnu un geste, qu’il qualifie toutefois d’« involontaire », déclarant selon Le Parisien : « Je ne suis pas qu’un gros con ». L’animateur semble ainsi tenter de minimiser la gravité des faits présentés.

Le récit d’Amandine apporte un contraste saisissant. Elle affirme que l’incident s’est produit après qu’elle ait confié à une internaute anonyme être en couple avec Plaza. Elle explique que, dans une « colère démesurée », il aurait agi avec la volonté de nuire, évoquant la violence de l’acte : « Ce qui m’a le plus meurtrie, c’est cette volonté de faire mal. Comment on peut prendre le membre de quelqu’un et se dire : Je vais le casser comme une branche morte ? »

Elle a également décrit un moment particulièrement effrayant où, selon ses dires, Stéphane Plaza aurait « collé son avant-bras sur sa gorge », ce qui l’a amenée à se demander si elle allait « mourir ». Ces accusations sont désormais examinées par la cour d’appel qui se penche sur l’ensemble des éléments à charge et à décharge. Le procès se poursuit ce mercredi, avec de nouveaux témoignages attendus.