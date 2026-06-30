Yann Barthès : 20 000 signatures réclament la coupure de sa climatisation à domicile

Yann Barthès se retrouve au cœur d’une polémique liée à ses propos sur la canicule tenus il y a quelques jours sur le plateau de l’émission Quotidien. Dans un contexte de fortes chaleurs marquant plusieurs régions en France, l’animateur a déclaré que la canicule était un phénomène universel touchant tout le monde de la même manière, qu’il s’agisse de figures publiques comme Bernard Arnault ou des citoyens ordinaires. Ses remarques faisant notamment référence à la chaleur ressentie par tous, indépendamment de leur situation sociale ou géographique, ont suscité une vive réaction du public.

En effet, Yann Barthès a souligné que « tout le monde a chaud » et que cet événement climatique extrême confrontait chacun à des conditions similaires. Il a néanmoins fait une exception en mentionnant une catégorie particulière de personnes, à savoir celles vivant sous les toits, souvent plus exposées à la chaleur, dont les voix, selon lui, étaient amplifiées dans le débat sur la canicule. Cette affirmation et le ton employé ont provoqué de nombreuses critiques, certains estimant que ses propos minimisaient les inégalités face à ce phénomène climatique et les difficultés que rencontrent des populations vulnérables.

20 000 signatures pour exiger l’arrêt de la climatisation de Yann Barthès

Pour exprimer leur mécontentement, des internautes ont lancé une pétition intitulée « Coupons la clim’ à Yann Barthès ». Ce mouvement citoyen dénonce les déclarations de l’animateur, jugées déconnectées du vécu quotidien de nombreux Français confrontés à la canicule. Cette pétition a rapidement mobilisé les internautes et a recueilli près de 20 000 signatures en quatre jours, attestant d’un large soutien parmi ceux qui reprochent à Yann Barthès sa vision jugée trop égalitariste de la chaleur estivale.

À ce jour, Yann Barthès n’a pas publiquement répondu à ces critiques ni à l’initiative de la pétition. Le silence de l’animateur contraste avec l’ampleur de la réaction suscitée par ses propos. Par ailleurs, cette affaire a été relayée et commentée par d’autres figures médiatiques. C’est notamment le cas de Mohamed Bouhafsi, journaliste et animateur également, qui a critiqué son confrère sur le plateau de C à vous.

Mohamed Bouhafsi a mis en lumière les disparités en matière d’exposition à la chaleur, rappelant que certains travailleurs, comme le personnel soignant, sont particulièrement affectés par les conditions climatiques difficiles. Il a évoqué les soignants en service dans des bâtiments surchauffés, soulignant que tous ne vivent pas la canicule de la même façon, ce qui contredit directement l’idée d’un phénomène universel et identique pour tous. Son intervention a contribué à alimenter le débat public sur les inégalités sociales face au changement climatique.