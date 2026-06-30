Bénin: pris en flagrant délit de vol de cabris un père de famille condamné à 12 mois de prison

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a tranché le jeudi 18 juin 2026 le sort d’un père de famille récidiviste, poursuivi pour le vol de plusieurs cabris destinés à financer la scolarité de ses enfants.

QFace à la détresse sociale évoquée par le prévenu, la justice a choisi de suivre à la lettre les réquisitions du ministère public en prononçant une peine d’emprisonnement mixte assortie d’une amende financière.

​Selon le média en ligne Libre Express, l’accusé n’est pas un inconnu du milieu judiciaire où il est déjà jugé pour des faits similaires. Pris en flagrant délit avant même d’avoir pu écouler le bétail volé, le prévenu avait été immédiatement déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt.

Lors de son passage à la barre, il a choisi de jouer la carte de la franchise en reconnaissant sans détour les faits. Pour sa défense, il a invoqué l’urgence absolue et son incapacité financière à faire face aux dépenses éducatives de sa progéniture.

​Cependant, les antécédents pénaux du père de famille ont lourdement pesé dans la balance judiciaire. Le ministère public a rappelé à l’audience que l’homme n’en était pas à son premier coup d’essai, ayant déjà fait l’objet d’une condamnation passée pour abus de confiance.

Jugeant la récidive caractérisée, le tribunal a entériné l’intégralité des réquisitions du parquet : le prévenu écope d’une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois fermes et six mois avec sursis, ainsi qu’une amende de 50 000 francs CFA.