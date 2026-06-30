Doums : « c’est là que je l’ai giflé » désignait un battle d’anthologie

Doums est au centre de l’actualité judiciaire depuis l’ouverture, le 29 juin 2026, de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Poursuivi pour des faits présumés de violences conjugales dénoncés par son ancienne compagne, l’actrice Adèle Exarchopoulos, le rappeur conteste les accusations et bénéficie de la présomption d’innocence. Quelques heures après le début de l’audience, il a publié un message sur les réseaux sociaux où il indique vouloir que « chacun puisse se faire sa propre idée » au terme du procès.

Cette actualité judiciaire a relancé l’intérêt pour des propos anciens tenus en interview. En 2022, quelques jours avant la sortie de son premier album, Pull à capuche et billets mauves, Doums avait accordé un entretien au format Track ID de Konbini. Dans ce contexte promotionnel, il avait prononcé la formule devenue virale : « C’est là où je l’ai giflé », en parlant d’un échange artistique avec son ami et confrère Alpha Wann.

À l’époque, le rappeur expliquait que cette image relevait d’une métaphore liée à la compétition musicale et au dépassement artistique. Il insistait sur le caractère ludique et compétitif de l’échange, précisant notamment : « Faut être humble. Je l’ai pas battu, on a fait jeu égal. Mais, si j’ai fait jeu égal avec toi, ça veut dire que je t’ai battu man. » Ces propos, prononcés dans un sourire, faisaient référence à une émulation en studio plutôt qu’à une atteinte physique.

Une expression imagée pour évoquer un duel de rap

Lors de l’entretien, Doums revenait sur le titre Kim K, enregistré avec Alpha Wann, qu’il décrit comme l’un de ses meilleurs souvenirs en studio. Il retrace l’enregistrement comme une suite d’allers-retours entre deux artistes cherchant à améliorer leurs couplets : « Il a fait un couplet, j’ai fait un couplet… Il a dit : « Non ton couplet il est trop méchant, faut que je refasse un couplet. » »

Ce type d’échanges — qualifiés de « clash », « battle » ou de lancers de « punchlines » — appartient aux codes du hip-hop. Les artistes se défient verbalement et cherchent à se dépasser sur le plan créatif, l’impact se mesurant souvent à la qualité des textes et des performances enregistrées, et non à des affrontements physiques.

Avant que cette phrase ne circule à nouveau, Doums était principalement reconnu pour son parcours musical : membre du collectif L’Entourage aux côtés de Nekfeu, et du groupe 2Fingz avec Népal. La promotion de son premier album en 2022 avait focalisé sa communication sur la musique, ses influences et ses collaborations.

La vie privée du rappeur a été jusqu’à présent tenue relativement discrète. Les médias ont évoqué sa relation avec Adèle Exarchopoulos, avec qui il a eu un fils, Ismaël, né en 2017. L’actrice avait confirmé leur séparation en 2021, indiquant dans une interview à Paris Match : « Moi, je vis seule avec mon fils, mais il voit son papa. »

La relecture aujourd’hui de la séquence Konbini s’inscrit dans le contexte de la procédure engagée contre Doums, mais les propos cités datant de 2022 étaient, selon l’enregistrement et les explications du rappeur, une description imagée d’un duel artistique et de la dynamique de création entre deux rappeurs.