Adèle Exarchopoulos a débuté dans Boxes aux côtés de Geraldine Chaplin, sept ans avant La Vie d’Adèle

Depuis l’ouverture, le 29 juin 2026, du procès du rappeur Doums pour des faits présumés de violences conjugales, l’actrice Adèle Exarchopoulos se retrouve au cœur de l’actualité judiciaire. Quelques heures après le début de l’audience, le rappeur, présenté dans les médias comme son ancien compagnon, a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant vouloir que « chacun puisse se faire sa propre idée ». Dans ce dossier, le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence.

La médiatisation de cette affaire relance l’attention sur le parcours d’une comédienne qui, malgré son jeune âge, a cumulé des rôles marquants. Si son nom est souvent associé à La Vie d’Adèle (2013), récompensé par une Palme d’or, son itinéraire débute plusieurs années plus tôt et passe par une première expérience significative au cinéma.

Avant d’atteindre la notoriété internationale, Adèle Exarchopoulos a été repérée à la télévision puis engagée pour un long métrage dirigé par Jane Birkin en 2007. Ce premier rôle en salle constitue l’une des premières étapes d’une carrière en construction.

Un premier grand rôle sous la direction de Jane Birkin

Pour le film Boxes, Jane Birkin a réuni une distribution comprenant des noms du cinéma français et international : Michel Piccoli, John Hurt, Annie Girardot, Lou Doillon, Natacha Régnier et Geraldine Chaplin. Dans ce drame familial, Adèle Exarchopoulos incarne Lilli, l’une des trois filles du personnage interprété par Jane Birkin.

Agée d’environ 13 ans au moment du tournage, l’actrice découvre alors le fonctionnement d’un plateau exigeant et partage la scène avec des comédiens expérimentés. Le film, qui traite des retrouvailles et des blessures familiales à travers le regard d’Anna, une femme accompagnant son père en fin de vie, n’a pas connu un large succès commercial mais a attiré l’attention des professionnels sur la jeune interprète.

Cette première incursion au cinéma suit ses débuts à la télévision, notamment une apparition dans la série RIS : Police scientifique, où elle avait été remarquée par son agent. L’expérience de Boxes a été décrite comme formatrice : observation des acteurs confirmés, apprentissage du rythme de tournage et premières reconnaissances de réalisateurs.

Après cette étape, Adèle Exarchopoulos a enchaîné plusieurs projets : Les Enfants de Timpelbach, Tête de Turc, La Rafle, Chez Gino et Carré blanc, des films qui lui ont permis d’affiner son jeu avant la rencontre déterminante avec Abdellatif Kechiche.

En 2013, Abdellatif Kechiche la choisit pour tenir l’un des rôles principaux de La Vie d’Adèle, aux côtés de Léa Seydoux. Le film est récompensé par la Palme d’or du Festival de Cannes, dont le jury était présidé cette année-là par Steven Spielberg ; la distinction est alors remise au réalisateur et aux deux actrices principales. Quelques mois plus tard, Adèle Exarchopoulos reçoit le César du meilleur espoir féminin.

En 2024, elle obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Je verrai toujours vos visages.