Michel Drucker : entre oliviers et lavande à Eygalières, il révèle qui sont ses célèbres voisins

Michel Drucker, l’animateur emblématique du paysage audiovisuel français, continue de faire parler de lui en confirmant qu’il sera au rendez-vous pour la 64e saison de Vivement Dimanche sur France 3, malgré ses 83 ans. Cette annonce a ravivé les débats autour de sa longévité à l’écran, notamment à la suite de critiques d’Alain Marschall qui a évoqué une baisse d’énergie chez le présentateur. Par-delà cette controverse, Michel Drucker trouve son équilibre loin des projecteurs, dans le calme de son refuge provençal à Eygalières, petit village niché au cœur des Alpilles.

Depuis les années 1990, Michel Drucker partage son temps entre la capitale française et cette résidence secondaire devenue un véritable havre de paix. Située au milieu des oliviers et des lavandes caractéristiques de la région, sa propriété à Eygalières représente pour lui un retour aux sources et un sanctuaire après ses semaines intenses à Paris. Dans une interview accordée à Nice-Matin, l’animateur a souligné son attachement à ce lieu, qualifiant la villa – une construction en pierres blanches entourée de champs parfumés –, de rêve devenu réalité. Avec une piscine dominant la campagne, ce cadre idyllique offre à Michel Drucker une bulle salvatrice, loin de l’agitation parisienne et des studios télévisés.

Cette maison est aussi intimement liée à sa vie personnelle et familiale. Michel Drucker aime rappeler qu’ici il peut ralentir, loin du tumulte médiatique : « Moi qui vis à 100 à l’heure à Paris, toujours entouré, là-bas, je ne vois personne, sauf ma famille et mes amis ». Il est courant de le croiser dans ce village provençal, à vélo sur les petites routes sinueuses des Alpilles – une passion qu’il partage –, ou en promenade avec son chien. Ce mode de vie simple lui vaut le surnom affectueux de « gars d’Eygalières » auprès des habitants. Cette région est également un lieu symbolique pour lui car ses parents reposent à proximité, renforçant son attachement profond à cette terre.

Une maison au cœur d’une communauté discrète et d’une longue bataille judiciaire

Eygalières est un village de seulement quelques milliers d’habitants, mais il est aussi connu comme lieu de résidence de nombreuses personnalités françaises et internationales. Michel Drucker y côtoie ainsi des figures telles qu’Alain Prost, Charlotte de Turckheim, Bruno Gaccio ou encore l’acteur britannique Hugh Grant. Jusqu’à la disparition de Charles Aznavour, ce dernier faisait aussi partie de ce voisinage d’exception. Ici, la discrétion prévaut et les célébrités mènent une vie quasiment ordinaire, se rencontrant sur le marché local ou dans les commerces, loin des flashes des photographes.

Cette tranquillité explique le succès du village, qui offre un cadre de vie paisible non comparable à d’autres destinations plus médiatisées du Sud de la France. Michel Drucker apprécie cette simplicité qui lui permet de s’accorder des pauses nécessaires. Entre balades à vélo, repas en famille et promenades au soleil, la Provence devient pour lui un lieu de ressourcement à part entière, indispensable à l’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.

Mais ce refuge provençal n’a pas été exempt de difficultés. La construction de sa maison a en effet donné lieu à un long conflit judiciaire. En 2008, Michel Drucker avait obtenu un permis de construire près de la chapelle romane Saint-Sixte, mais ce projet fut contesté par la Ligue de défense des Alpilles, qui redoutait une dégradation du paysage naturel et du patrimoine local. Après plusieurs recours et une suspension du permis par le tribunal administratif, la cour administrative d’appel, puis le Conseil d’État ont finalement validé le projet, mettant fin à six années de procédures.

Depuis, la villa est parfaitement intégrée dans le paysage, avec sa façade en pierres blanches, une porte vert pâle et un environnement naturel ponctué d’oliviers et de lavandes. Michel Drucker y a même aménagé un refuge pour animaux secourus, accueillant chiens, chats, chèvre et ânes, témoignant d’une facette plus intime et engagée de l’animateur, distincte de son image médiatique. Cette demeure est ainsi devenue bien plus qu’une simple résidence secondaire : un véritable sanctuaire pour Michel Drucker, entouré d’une communauté de proches et de célébrités partageant le même goût pour la discrétion et le calme provençal.