Bénin: le journaliste Olivier Allocheme arrêté

Le journaliste Olivier Allocheme, collaborateur du quotidien L’Événement Précis et enseignant, a été interpellé le 9 octobre 2025, selon plusieurs sources concordantes. L’arrestation serait survenue dans l’établissement scolaire où il exerce, d’après des informations relayées notamment par le quotidien Matin Libre.

Les motifs exacts de cette interpellation n’ont pas encore été communiqués, mais tout porte à croire qu’elle serait liée à des publications diffusées par le journaliste sur sa page Facebook. À ce jour, il demeure privé de liberté, et aucune précision n’a été donnée sur la procédure en cours.

Pour l’instant, c’est le mutisme observé du côté des organisations professionnelles des médias. Ni l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB), ni le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA) n’ont, pour l’instant, réagi publiquement à cette arrestation. L’absence de communication officielle de leur part suscite de nombreuses interrogations et alimente l’indignation d’une partie de l’opinion publique.

Cette affaire remet au centre du débat la question de la liberté d’expression des journalistes sur les réseaux sociaux, et les risques auxquels ils peuvent être exposés dans l’exercice de leur métier à l’ère du numérique.