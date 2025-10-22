Bénin: le gouvernement renforce les ressources de l’Agence nationale de Protection civile

Réuni ce mercredi 22 octobre 2025 sous la présidence de Patrice Talon, le Conseil des ministres a décidé d’allouer des ressources supplémentaires à l’Agence nationale de Protection civile. Objectif : renforcer ses capacités d’intervention face aux risques et catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

Le Conseil des ministres veut doter la Protection civile béninoise de moyens à la hauteur de ses missions un an après sa création. La décision a été prise en conseil des ministres de ce mercredi.

En juillet 2024, l’ex-Compagnie des Sapeurs-pompiers avait été intégrée dans cette nouvelle structure, marquant un tournant dans la gestion des urgences au Bénin. Ce changement de cadre institutionnel vise à passer d’une simple gestion des catastrophes à une politique proactive de réduction des risques, axée sur la prévention et l’anticipation.

Une réponse anticipée aux aléas et vulnérabilités

Dans la dynamique de modernisation enclenchée, une évaluation complète des besoins humains, logistiques et financiers de l’Agence a été menée. Cette analyse a permis d’identifier les priorités pour le premier exercice budgétaire, afin d’assurer une montée en puissance progressive et durable des capacités opérationnelles.

Confronté à des risques climatiques et anthropiques croissants inondations, incendies, accidents industriels le Bénin entend renforcer la résilience de ses communautés. Selon le conseil des ministres, le gouvernement souhaite ainsi garantir une réponse rapide, efficace et coordonnée aux situations d’urgence.

Le Conseil des ministres a donc décidé de mettre à la disposition de l’Agence nationale de Protection civile les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission.