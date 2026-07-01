Bénin : le gouvernement prolonge les inscriptions à l’Ordre national des ingénieurs civils

Le ministère du Cadre de Vie et des Transports a accordé un délai supplémentaire aux ingénieurs civils béninois pour s’inscrire au Tableau de l’Ordre national des ingénieurs civils du Bénin. Les professionnels concernés disposent désormais de 30 jours pour accomplir cette formalité en ligne.

Le gouvernement béninois poursuit la mise en place de l’Ordre national des ingénieurs civils du Bénin. Dans un communiqué en date du 30 juin 2026, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, Georges Alé, a annoncé la prorogation du délai de lancement du processus d’inscription au Tableau de l’Ordre.

Selon le communiqué, cette décision est prise conformément aux dispositions de l’article 65 du décret n°2021-300 du 9 juin 2021 portant organisation de la profession d’ingénieur civil. Le ministère précise que « le délai relatif au lancement du processus d’inscription au Tableau de l’Ordre national des ingénieurs civils du Bénin est prorogé ».

Ce recensement concerne les ingénieurs civils béninois, qu’ils résident au Bénin ou à l’étranger, titulaires d’un diplôme d’ingénieur de conception, d’un master professionnel reconnu par l’État et le CAMES, ou de tout diplôme équivalent. Plusieurs spécialités sont concernées, notamment les bâtiments et travaux publics, la géotechnique, les infrastructures de transport, l’hydraulique, les infrastructures d’énergie, l’assainissement, l’environnement ainsi que l’électronique, l’informatique et les télécommunications.

Les personnes remplissant les conditions requises sont invitées à s’inscrire sur la plateforme officielle www.onic.bj « dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature du présent communiqué ». Par ailleurs, à travers cette mesure, le ministère appelle tous les professionnels concernés à se conformer aux dispositions en vigueur afin de permettre « la mise en place effective du 1er Tableau de l’Ordre national des ingénieurs civils du Bénin ».