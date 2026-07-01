Shy’m et Jeremy Frérot débarquent sur France 2 dans une émission qui a fait fuir de nombreuses célébrités

Shy’m et Jérémy Frérot figurent parmi les candidats annoncés de la prochaine saison de Fort Boyard sur France 2 : l’équipe dans laquelle ils évolueront se mobilisera pour Surfrider Foundation Europe et l’épisode sera diffusé le 18 juillet. L’annonce intervient via les réseaux sociaux du journaliste Paul Larrouturou, qui a publié une photo de groupe et un texte mêlant humour et indices sur le tournage.

Le casting réunit des profils variés : la chanteuse Shy’m et le musicien Jérémy Frérot, l’escrimeuse Manon Apithy‑Brunet, le rugbyman Nans Ducuing, Thierry, directeur d’agence bancaire dans l’Essonne, ainsi que Paul Larrouturou lui‑même. Ensemble, ils tenteront de récolter des fonds au profit de Surfrider Foundation Europe, association engagée depuis plus de trente ans dans la préservation des océans et du littoral.

Sur son compte Instagram, Paul Larrouturou a posté une première photo de l’équipe accompagnée d’un message où il se dit « Rêve d’enfant accompli (dans la douleur) cette saison : faire Fort Boyard ». Il y relate notamment sa surprise d’apprendre qu’il serait associé à Jérémy Frérot pour la première épreuve, qualifié ironiquement d’« ultra stable » en référence à sa pratique du judo. Le journaliste a volontairement laissé des passages censurés par des « XXX », multipliant le teasing autour des moments difficiles ou insolites du tournage.

Une équipe hétéroclite au service de Surfrider Foundation Europe

Le caractère hétéroclite du groupe est souligné par la présence de personnalités issues de disciplines très différentes : sportives, musicales, mais aussi un représentant du grand public incarné par Thierry, venu de l’Essonne. Paul Larrouturou évoque l’entraide sur le fort, citant l’appui apporté par Nans Ducuing et Thierry lors d’un passage délicat, ainsi qu’une remarque de Manon Apithy‑Brunet qui l’aurait visiblement touché, sans détailler davantage.

Le message d’Instagram comprend aussi une anecdote rapportée par le journaliste au sujet de Cyril Féraud, le nouvel animateur du programme, qui leur aurait confié avoir envoyé, enfant, des idées d’épreuves à la production de Fort Boyard. Paul Larrouturou maintient le mystère sur plusieurs séquences, assurant que certains instants resteront hors‑champ des récits publiés sur les réseaux.

Sur la photo partagée, Shy’m et Jérémy Frérot apparaissent côte à côte, souriants. Leurs interactions à l’écran s’inscrivent dans une proximité repérée à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment lors d’événements publics où les deux artistes ont été aperçus ensemble. Selon les éléments publiés par le journaliste, l’enregistrement du programme a paru éprouvant pour l’ensemble de l’équipe, sans plus de précisions sur la nature exacte des difficultés rencontrées.

L’épisode sera diffusé le 18 juillet sur France 2.