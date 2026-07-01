Jean-Luc Reichmann quitte NRJ, Camille Combal préféré pour la communication

Jean-Luc Reichmann, personnalité incontournable du petit écran, a récemment annoncé son départ de la radio NRJ, où il officiait depuis seulement six mois. Cette décision marque la fin d’une courte mais intense aventure radiophonique, après le lancement de son émission On se tutoie ? diffusée chaque vendredi à 19 heures sur Nostalgie. L’animateur, également très actif sur TF1 avec des programmes tels que Les 12 Coups de midi et la série Léo Matteï, Brigade des mineurs, semble aujourd’hui tourner une page pour se consacrer pleinement à de nouveaux projets, notamment à son arrivée annoncée sur France Inter cet été.

Durant cette période, Jean-Luc Reichmann a su mêler avec dynamisme ses multiples engagements entre télévision et radio, tout en développant ses activités de comédien. Toutefois, cette activité intense a pesé sur son emploi du temps, l’amenant à prendre la décision de quitter NRJ. Sa nouvelle émission, qui mettait à l’honneur des interviews centrées sur l’humain et des personnalités marquantes, a rencontré un succès notable, mais cela n’a pas suffi à modifier la stratégie de communication du groupe NRJ.

Dans un entretien accordé à Le Buzz TV, Jean-Luc Reichmann a expliqué que la direction de NRJ préférait désormais concentrer ses efforts de promotion autour de Camille Combal. Cet autre animateur vedette, également en pleine ascension, bénéficiait d’une visibilité renforcée sur la station, reléguant l’émission de Reichmann à une place moindre malgré ses bonnes performances d’audience. Ce réajustement a joué un rôle déterminant dans la décision de l’animateur de se retirer.

Jean-Luc Reichmann : une transition entre NRJ et France Inter dans un contexte de fortes sollicitations

Le 26 juin dernier, Jean-Luc Reichmann a officiellement fait ses adieux aux auditeurs de NRJ lors d’un discours émouvant d’environ huit minutes, dans lequel il a remercié son équipe et salué cette expérience humaine enrichissante. Fidèle à son engagement professionnel, il s’est montré lucide sur l’évolution de son parcours au sein du groupe NRJ et sur la dynamique des audiences.

Dans ce contexte, l’animateur a confirmé qu’il rejoindra à partir du 4 juillet les rangs de France Inter, ce qui constituera une nouvelle étape importante dans sa carrière radiophonique. Ce transfert vers une station publique de premier plan ouvre de nouvelles perspectives pour Jean-Luc Reichmann, en lui permettant de diversifier encore davantage son champ d’action et d’expression.

Parallèlement, l’animateur se prépare à lancer la Summer Party des 12 Coups de midi, un événement spécial réunissant des figures clés du jeu, notamment Émilien et Cyprien, deux candidats emblématiques. Cette manifestation souligne la continuité de son engagement sur le petit écran et son aptitude à fédérer ses publics autour de rendez-vous exceptionnels.