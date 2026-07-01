Mercato: Tessilimi Olatoundji s’engage avec le FK Dukla Praha en République tchèque

L’international béninois Tessilimi Olatoundji poursuit sa carrière en Europe centrale. Le FK Dukla Praha a officialisé l’arrivée de l’ailier de 21 ans, qui quitte le championnat de Finlande pour relever un nouveau défi en République tchèque.

Le FK Dukla Praha tient sa nouvelle recrue offensive. Le club tchèque a annoncé, ce mardi, la signature de l’international béninois Tessilimi Olatoundji, en provenance du SJK Seinäjoki, pensionnaire de l’élite finlandaise. À seulement 21 ans, l’ailier change de championnat et s’engage avec une formation récemment reléguée en Druhá Liga (FNL), la deuxième division tchèque, avec l’objectif de contribuer à son retour parmi l’élite.

Olatoundji arrive en République tchèque après un passage remarqué en Finlande. Sous les couleurs du SJK Seinäjoki, il a disputé 42 rencontres, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives. Des statistiques qui témoignent de sa progression et de son impact dans le secteur offensif. Cette nouvelle étape représente un défi important pour le jeune international béninois, qui espère poursuivre son développement dans un championnat réputé pour son exigence physique et tactique.

Avec ce transfert, Tessilimi Olatoundji devient un nouvel ambassadeur du football béninois en Europe et tentera de s’imposer rapidement sous ses nouvelles couleurs afin d’aider le FK Dukla Praha à retrouver la première division tchèque.