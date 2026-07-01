Bénin: le CNIN alerte sur une arnaque à la fausse offre d’achat de terrain

​Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) met en garde la population contre une nouvelle méthode d’escroquerie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook.

Des cybercriminels usurpent l’identité de Béninois de la diaspora pour soutirer de l’argent à leurs victimes sous prétexte de frais de dédouanement.

​Selon l’alerte du CNIN, l’escroc utilise le scénario d’un ingénieur béninois installé à Lyon depuis vingt ans qui prétend vouloir investir entre 5 et 8 millions de francs CFA dans l’achat d’un terrain à Abomey-Calavi. Après avoir mis en confiance sa cible en démontrant une bonne connaissance du pays, l’arnaqueur affirme avoir envoyé les fonds dans un colis physique bloqué à l’aéroport de Cotonou. Il demande alors à sa victime d’avancer de prétendus frais de douane de 85 000 francs CFA en promettant un remboursement et une commission.

​Le CNIN rappelle qu’aucune somme pour l’achat d’un bien immobilier ne transite par un colis physique à la douane et précise que tout premier paiement entraînera d’autres demandes d’argent plus élevées. L’institution invite les citoyens à la vigilance, à cesser tout échange en cas de sollicitation de ce type et à signaler immédiatement la tentative d’escroquerie à ses services.