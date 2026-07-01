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Mondial 2026 : pari gratuit Angleterre – RD Congo, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Angleterre – RD Congo, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Angleterre VS RD Congo, le 01/07/2026 17:00, stade Atlanta Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le match est programme le 01/07/2026 17:00 au Atlanta Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Angleterre
A venir Atlanta Stadium
RD Congo
01/07/2026 17:00 16es de finale

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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