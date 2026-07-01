1er Août 2026 au Bénin : la circulation réaménagée sur le Boulevard de la Marina du 1er juillet au 2 août

À l’approche de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, la Direction générale de la Police républicaine a annoncé un réaménagement temporaire de la circulation sur le Boulevard de la Marina, à hauteur de l’Esplanade de l’Amazone. Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place.

La Direction générale de la Police républicaine a annoncé, à travers un communiqué en date du 30 juin 2026, un réaménagement temporaire de la circulation sur le Boulevard de la Marina, au niveau de l’Esplanade de l’Amazone.

Cette mesure sera en vigueur du 1er juillet au 2 août 2026 dans le cadre des préparatifs du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin. Selon le communiqué, cette décision est motivée par « l’installation des tribunes, des exercices de cohésion et du défilé militaire ».

Pour faciliter la circulation, des itinéraires de déviation ont été définis. Les usagers venant du Novotel devront emprunter la rue de l’hôtel Golden Tulip, puis la voie située derrière l’Esplanade de l’Amazone avant de rejoindre le boulevard. Ceux en provenance du Port autonome de Cotonou suivront l’itinéraire inverse en passant par la bretelle située à proximité de l’Esplanade de l’Amazone.

La Police républicaine invite les conducteurs et autres usagers de la route à « respecter la signalisation temporaire ainsi que les consignes des fonctionnaires de police déployés sur les lieux » afin d’assurer la fluidité de la circulation et la sécurité de tous.

Elle présente également ses excuses aux populations pour les désagréments que ces restrictions pourraient occasionner durant cette période de préparation des festivités nationales.