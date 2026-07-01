La reine Camilla fait scandale après une photo avec J.K. Rowling pendant le Mois des fiertés

Une photographie publiée sur le compte Instagram de la reine Camilla a suscité une vive polémique au sein de la famille royale britannique. La publication, diffusée en pleine célébration du Mois des Fiertés, montrait la reine aux côtés de l’autrice J.K. Rowling.

La photo, mise en ligne mardi, a été prise lors d’une rencontre au palais de Holyroodhouse en Écosse. Camilla, âgée de 78 ans, y apparaît vêtue d’une tenue entièrement bleu, tandis que J.K. Rowling porte une veste blanche assortie à un chemisier et un pantalon bleu marine. Dans la légende, la souveraine évoquait un intérêt partagé pour la lecture et un engagement en faveur de l’accès aux livres pour la jeunesse, soulignant l’importance de la lecture pour ouvrir des perspectives aux générations futures.

Publiée pendant le Mois des Fiertés, la photo a été jugée maladroite par de nombreux internautes en raison des prises de position répétées de J.K. Rowling sur les droits des personnes transgenres. Les commentaires incluaient des messages de déception, des rappels de soutien à la communauté trans et au moins un message qualifiant la démarche de la reine de « déplorable ».

Contexte et réactions liées à J.K. Rowling

Face à la controverse, certains internautes ont défendu l’autrice, estimant qu’elle conserve le droit d’exprimer ses convictions et dénonçant un prétendu double standard à l’égard des personnalités publiques tenant des opinions différentes.

En octobre 2023, selon Page Six, J.K. Rowling avait publiquement déclaré son opposition à l’idée que les femmes transgenres soient considérées comme des femmes, affirmant qu’elle préférerait aller en prison plutôt que d’abandonner ses convictions.

Ses prises de position répétées ont provoqué des tensions au sein de l’univers Harry Potter : plusieurs acteurs emblématiques de la saga, dont Emma Watson et Daniel Radcliffe, ont publiquement désapprouvé ses propos au fil des années.

L’année précédente, plusieurs comédiens ayant incarné des personnages majeurs de la franchise, parmi lesquels Eddie Redmayne et Katie Leung, avaient signé une lettre ouverte en faveur des droits des personnes transgenres, après une décision de la Cour suprême britannique limitant la définition juridique du terme « femme ». J.K. Rowling avait alors répliqué en qualifiant certains de ces acteurs de collègues déloyaux et agissant, selon elle, par peur.

Plus récemment, l’acteur John Lithgow, choisi pour incarner le professeur Dumbledore dans le prochain reboot télévisé de Harry Potter, a indiqué avoir été averti d’éventuelles réticences concernant une collaboration en raison des positions de l’autrice, avant d’accepter finalement le rôle.