Rationalisation de l’appareil d’État: Wadagni supprime plusieurs agences

Le président de la République, Romuald Wadagni, passe à l’offensive institutionnelle en engageant une réorganisation profonde de l’administration publique béninoise, marquée par la suppression de plusieurs agences stratégiques héritées du précédent régime de Patrice Talon.

Cette vague de dissolutions, qui touche de plein fouet les secteurs de la culture et du tourisme, s’inscrit dans une volonté globale de rationalisation des structures étatiques et marque le point de départ d’une stratégie claire visant à imprimer une nouvelle marque à l’action gouvernementale.

​Dès son accession à la magistrature suprême, le nouveau locataire du palais de La Marina a choisi de redéfinir les mécanismes de mise en œuvre de l’action publique par la suppression de plusieurs agences. Parmi les entités dissoutes figurent l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), l’Agence Bénin Tourisme, ainsi que l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), qui officiait jusqu’alors comme le bras opérationnel de l’État pour faire du Bénin une destination touristique majeure.

​L’ambition affichée derrière cette restructuration d’envergure est de mettre un terme à la dispersion des ressources et d’optimiser l’organisation administrative nationale. Si le décret présidentiel pose les bases d’une gouvernance plus resserrée, les modalités de transfert des compétences de ces agences défuntes, de même que le sort de leurs personnels respectifs, restent à être précisés par les autorités compétentes.

En posant cet acte politique fort dès les premiers mois de son mandat, Romuald Wadagni donne le ton de sa gouvernance et montre sa détermination à rationaliser l’appareil d’État.