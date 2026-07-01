Mondial 2026 – Classement des meilleurs buteurs de l’histoire: Mbappé pourchasse Messi

Auteur d’un doublé face à la Suède, Kylian Mbappé a franchi un nouveau cap historique. Le capitaine de l’équipe de France est désormais le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, derrière Lionel Messi.

Kylian Mbappé continue d’écrire sa légende. Grâce à son doublé lors de la large victoire de la France contre la Suède (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine des Bleus est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition. L’attaquant de 27 ans totalise désormais 17 buts en Coupe du monde, dépassant ainsi l’ancien international allemand Miroslav Klose, qui avait achevé sa carrière avec 16 réalisations sur la scène mondiale.

Depuis le début de cette édition 2026, Mbappé affiche également des statistiques impressionnantes avec six buts et deux passes décisives, ce qui le place parmi les joueurs les plus décisifs du tournoi. Il partage le total de buts avec Lionel Messi, mais devance l’Argentin au nombre de passes décisives. Les deux superstars ont toutefois un point commun : elles ont toutes deux effacé le record historique de Miroslav Klose au cours de cette Coupe du monde.

Classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde: