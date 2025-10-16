Bénin

Benin: l’ancien député Soulé Sabi Moussa est décédé

L’honorable Soulé Sabi Moussa, ancien député des 5ᵉ et 6ᵉ législatures, n’est plus.

Edouard Djogbénou
SOCIéTé
deuil
Deuil: illustration
L’ex-parlementaire a tiré sa révérence ce jeudi 16 octobre 2025, plongeant le monde politique béninois dans la tristesse.

Soulé Sabi Moussa a marqué la vie politique nationale par son attachement aux valeurs de service public et de développement local. Sa disparition laisse un vide dans le paysage politique et au sein de sa communauté d’origine, où il jouissait d’une grande estime.

