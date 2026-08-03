Bénin: lancement des concours d’entrée dans les écoles et instituts publics pour la session 2026

​Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement ouvert le recrutement sur concours des bacheliers de la session 2026 pour l’accès aux écoles et instituts universitaires publics.

Initié par la ministre Sèdami Mèdégan Fagla, ce processus s’adresse aux nouveaux bacheliers désireux d’intégrer des établissements d’élite tels que l’INMeS, l’IFSIO, l’ENSPD, l’ENSTIC, l’ENEAM, l’INSPEI, l’INJEPS, l’IUEP-MA de Djougou, ainsi que les Écoles Normales Supérieures (ENS Porto-Novo, ENS Natitingou, ENSET Lokossa).

​Conditions de participation et constitution du dossier

​Pour postuler, les candidats doivent remplir plusieurs critères précis :

​Être de nationalité béninoise.

​Être âgé de 21 ans au plus au 31 décembre de l’année d’obtention du baccalauréat.

​Être titulaire du baccalauréat 2026 (ou diplôme équivalent) avec au moins la mention « Assez-Bien ».

​Pour les personnes en situation de handicap, une majoration de cinq ans sur la limite d’âge est accordée, accompagnée d’un tiers-temps supplémentaire (un quart de la durée) pour le déroulement des épreuves. Un certificat médical délivré par un médecin spécialiste exerçant dans une formation sanitaire publique de référence doit être joint au dossier.

​Le dossier physique à constituer comprend la fiche de préinscription en ligne, la fiche d’inscription à retirer sur le lieu de dépôt, ainsi que le récépissé des frais d’étude de dossier s’élevant à 5 000 FCFA, à verser au Trésor Public (compte N° BJ 6600 1001 0000 0010 1567 71 au profit de la DEC/MESRS).

​Modalités de dépôt et calendrier des compositions

​Les candidats doivent effectuer leur préinscription sur la plateforme dédiée (www.concours.enseignementsuperieur.gouv.bj) puis déposer leur dossier physique au plus tard le lundi 17 août 2026 à 17 heures précises. Les centres de dépôt retenus sont l’ENS Natitingou, l’IFSIO Parakou, l’ENSET Lokossa, l’INSPEI Abomey, l’INMeS Cotonou et l’ENS Porto-Novo.

​Les épreuves écrites se dérouleront les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2026 dans six villes majeures (Cotonou, Abomey, Parakou, Lokossa, Natitingou et Porto-Novo). La première journée sera consacrée aux candidats des instituts professionnels (INMeS, IFSIO, ENSPD, ENSTIC, ENEAM, INSPEI, INJEPS, IUEP-MA), tandis que la seconde journée concernera les écoles normales supérieures (ENS Natitingou, ENS Porto-Novo, ENSET Lokossa).