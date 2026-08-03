RD Congo : les taxes numériques introduites le 20 juillet suspendues après des critiques

Après une dizaine de jours de contestation, la République démocratique du Congo a suspendu l’arrêté interministériel n° 015 fixant les taux des droits, taxes et redevances liés au secteur du numérique. Le texte, pris le 20 juillet 2026 à l’initiative du ministère de l’Économie numérique, doit faire l’objet de clarifications.

Cette décision intervient alors que les nouvelles mesures fiscales suscitaient de vives critiques dans le pays. Les acteurs concernés dénonçaient notamment le manque de visibilité entourant leur application et leur impact potentiel sur une industrie numérique encore en phase de développement.

L’arrêté prévoyait la fixation de plusieurs prélèvements relevant des droits, taxes et redevances perçus par l’administration. Les autorités n’ont pas précisé, dans les éléments disponibles, la nature exacte des dispositions suspendues ni la durée de cette mesure.

La contestation illustre les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics africains lorsqu’ils cherchent à accroître leurs recettes grâce à l’économie numérique. En RDC, cette volonté se heurte à la fragilité d’un écosystème composé d’entreprises innovantes, souvent confrontées à des contraintes financières et réglementaires importantes.

Un équilibre difficile à trouver

La fiscalité du numérique est devenue un enjeu croissant sur le continent, où les gouvernements cherchent à mieux encadrer des activités en forte progression. Les autorités doivent toutefois éviter que de nouvelles charges ne freinent l’investissement, l’innovation ou l’accès aux services numériques.

La suspension annoncée doit permettre de clarifier les modalités d’application de l’arrêté interministériel. Elle offre également un délai aux différentes parties pour examiner les conséquences des taxes introduites le 20 juillet et faire remonter leurs préoccupations.

Le débat intervient dans un contexte où la transformation numérique est présentée comme un levier de développement économique en RDC. Les entreprises du secteur attendent désormais des précisions sur le contenu du dispositif et sur les conditions qui pourraient accompagner sa mise en œuvre.

Aucune nouvelle échéance n’a été communiquée concernant la reprise éventuelle des mesures. Le gouvernement devra donc préciser les dispositions concernées et les suites réservées à l’arrêté après la phase de clarification.