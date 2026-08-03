Jean-Pierre Foucault victime de deux arrêts cardiaques, un pompier lui fêle une côte en réanimation

Jean-Pierre Foucault, célèbre animateur français de 78 ans, est revenu sur son double arrêt cardiaque survenu en 2023, lors d’une récente interview dans le podcast Jamais dit animé par Isabelle Farrugia. Cette déclaration, très attendue, éclaire les circonstances dramatiques de cet événement médical majeur qui a bien failli lui coûter la vie. Il évoque non seulement son état de santé après cet incident, mais aussi une anecdote marquante liée à l’intervention d’un pompier lors de sa réanimation.

Le présentateur, qui a traversé cette épreuve difficile, décrit avec émotion le geste salvateur d’un pompier. Ce dernier a dû pratiquer un massage cardiaque très vigoureux malgré une côte fêlée infligée à Jean-Pierre Foucault pendant la manœuvre de réanimation. L’animateur a ainsi précisé : « Il m’a fêlé une côte. Le lendemain matin, il est venu me voir très gentiment à l’hôpital. Je lui dis : ‘C’est vous qui m’avez fêlé une côte ? Je vous remercie parce que grâce à vous, mon cœur a pu repartir’« . Cette intervention rapide a été déterminante pour sauver sa vie alors que son cœur avait cessé de battre.

Jean-Pierre Foucault a également révélé qu’il souffrait de fatigue et qu’un stent, dispositif médical implanté pour maintenir ouverte une artère coronarienne, s’était bouché, ce qui a conduit à son arrêt cardiaque. Il reconnaît avoir eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant malgré la gravité de la situation. Depuis cet épisode, l’animateur considère que chaque instant de vie est un cadeau supplémentaire, un « rab » comme il le dit lui-même.

Des expériences passées où la mort a frôlé Jean-Pierre Foucault

Cette récente hospitalisation n’est pas la première fois que Jean-Pierre Foucault échappe de peu à la mort. L’animateur a partagé un souvenir spectaculaire lors d’un festival de 4×4 à Val d’Isère où il a survécu à un grave incident d’hélicoptère. Il était à bord d’une Alouette III lorsque l’appareil a commencé à s’écraser. Malgré la chute, les pales ont continué de tourner, rendant toute sortie dangereuse. Le pilote l’a retenu, évitant ainsi que Jean-Pierre Foucault ne soit gravement blessé, notamment décapité par la déclivité du terrain. Cette expérience traumatisante a marqué l’animateur au point que, selon lui, ce n’est qu’à partir de ce moment que la vie lui a accordé du « rab », une extension imprévue de sa durée de vie. Cette réflexion lui avait été soufflée par Nicolas Hulot, personnalité engagée et témoin de cet événement.

En janvier 2024, sur le plateau de l’émission Quotidien, Jean-Pierre Foucault avait déjà évoqué son état de santé après l’arrêt cardiaque. Il avait alors affirmé être « en pleine forme », malgré l’épreuve. Il avait décrit avec précision les symptômes qui l’avaient conduit à appeler les secours, alors qu’une douleur s’intensifiait : « Quand je suis arrivé chez moi, ça me faisait de plus en plus mal, j’ai appelé les pompiers. Mon cœur s’était arrêté une ou deux fois, mais je crois qu’il est reparti« .

Depuis ce jour, l’animateur a opéré un changement de rythme, affirmant travailler moins qu’auparavant afin de préserver sa santé. Ses déclarations montrent une prise de conscience forte : il veille désormais scrupuleusement à son bien-être et à son hygiène de vie afin d’éviter tout nouveau problème cardiaque. Malgré les difficultés passées, Jean-Pierre Foucault reste présent sur le devant de la scène médiatique et partage son expérience pour sensibiliser au sérieux de ces pathologies.