Cotonou : le FAGACE prêt à soutenir le financement des projets structurants de la ville

Le Fonds africain de garantie et de coopération économique envisage d’accompagner la mise en œuvre du Plan Cotonou 2026-2033. Son président, Nguéto Tiraïna Yambaye, a échangé avec le maire de la ville sur la mobilisation de ressources et la garantie des emprunts nécessaires au financement des projets municipaux.

Le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) affiche sa disponibilité à accompagner les projets structurants de la ville de Cotonou. Son président, Nguéto Tiraïna Yambaye, a été reçu en audience par le maire de la capitale économique béninoise, jeudi 30 juillet 2026.

Les échanges ont porté sur les possibilités d’intervention du FAGACE dans le financement des investissements prévus par le Plan Cotonou 2026-2033 : Changer d’Échelle. L’institution financière pourrait notamment contribuer à la mobilisation des ressources et apporter sa garantie aux emprunts destinés à la réalisation des projets municipaux.

La rencontre s’inscrit dans la mise en œuvre de la composante n°7 de l’Agenda 2033 de la ville, intitulée : « Faire de la gouvernance la première infrastructure de transformation ». Elle a permis aux deux parties d’identifier plusieurs pistes de coopération autour du financement du développement urbain.

Deuxième institution financière à se positionner

La manifestation d’intérêt du FAGACE intervient peu après l’adoption par acclamation du Plan Cotonou 2026-2033 en Conseil communal. Ce document définit la vision de transformation de la ville et les principaux investissements à conduire au cours des prochaines années.

Après la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le FAGACE devient la deuxième institution financière à exprimer officiellement son intérêt pour l’accompagnement de cette stratégie municipale.

Créé en 1977 à Kigali et installé à Cotonou, le FAGACE est une institution financière africaine spécialisée dans la garantie des financements. Son intervention permet de réduire les risques supportés par les banques et les investisseurs afin de faciliter l’accès des États, des collectivités et des entreprises aux ressources financières.

L’institution développe également des mécanismes de mobilisation de capitaux destinés à renforcer le financement des économies africaines. Son éventuel accompagnement pourrait permettre à la municipalité de Cotonou de sécuriser une partie des ressources nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans son plan de transformation à l’horizon 2033.