FIFA: une facture de plus de 200 millions d’euros relance la polémique autour de la Coupe du monde des clubs

Alors que Gianni Infantino est déjà fragilisé par les critiques visant sa gouvernance, la FIFA est confrontée à une nouvelle controverse. Selon plusieurs médias, les 216 millions d’euros destinés aux paiements de solidarité pour les clubs non qualifiés à la Coupe du monde des clubs 2025 n’ont toujours pas été versés, alimentant les incertitudes autour de l’avenir de la compétition.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, traverse une période délicate. Après avoir dû renoncer à son projet d’attirer des investisseurs privés dans les compétitions de l’organisation face à l’opposition d’une partie du monde du football, le dirigeant italo-suisse doit désormais gérer une nouvelle polémique liée à la Coupe du monde des clubs. La contestation autour de sa gouvernance a pris une ampleur considérable, certaines voix appelant même à son départ de la présidence de la FIFA. Parmi les dossiers sensibles figure l’élargissement de la Coupe du monde des clubs, une réforme défendue par Infantino depuis son arrivée à la tête de l’instance en 2016.

La première édition de cette nouvelle formule, organisée en 2025 aux États-Unis, a réuni 32 équipes venues des différentes confédérations. Pour accompagner le lancement du tournoi, la plateforme de diffusion DAZN avait acquis les droits de retransmission pour environ 740 millions de livres sterling. Le diffuseur avait ensuite vu entrer à son capital une société liée au Fonds d’investissement public saoudien, selon Express Sport.

Des versements toujours attendus

Malgré les ambitions affichées par la FIFA, le projet fait désormais face à des critiques croissantes. Si les récompenses financières promises aux clubs participants auraient bien été distribuées, les 185 millions de livres sterling prévus pour les paiements de solidarité aux clubs absents de la compétition n’auraient toujours pas été versés.

Ce mécanisme devait permettre de redistribuer une partie des revenus générés par le tournoi à l’ensemble de la pyramide du football. La FIFA avait notamment évoqué un versement de 50 000 livres sterling à chaque club de première division à travers le monde. À ce jour, aucune confirmation officielle n’a toutefois été apportée concernant la date de ces paiements.

L’édition 2029 déjà au centre des interrogations

Les incertitudes entourant la compétition pourraient également compliquer la préparation de l’édition 2029. Aucun pays hôte n’a encore été officiellement désigné et aucun accord définitif n’a été trouvé entre la FIFA et les grands clubs européens sur leur participation aux prochaines éditions. Plusieurs nations ont déjà manifesté leur intérêt pour accueillir le tournoi, désormais organisé tous les quatre ans : l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l’Allemagne, le Mexique ou encore l’Angleterre figurent parmi les candidats potentiels.

Toutefois, le Qatar et les États-Unis apparaissent comme les options les plus crédibles. La FIFA pourrait notamment privilégier une nouvelle organisation outre-Atlantique afin de poursuivre le développement du football dans un marché considéré comme stratégique.