Éthiopie : Safaricom approche de l’équilibre, mais son paiement mobile reste marginal

Quatre ans après son arrivée sur le marché éthiopien, Safaricom se rapproche de l’équilibre financier. Sa filiale locale affiche une croissance à trois chiffres et confirme son objectif d’atteindre l’équilibre d’exploitation d’ici mars 2027.

Sur les trois mois clos fin juin, l’opérateur a poursuivi la montée en puissance de ses activités en Éthiopie. Cette progression figure parmi les plus rapides jamais enregistrées par un opérateur télécoms sur le continent, selon les éléments communiqués par le groupe.

L’entrée de Safaricom sur ce marché avait marqué une étape importante dans l’ouverture du secteur éthiopien des télécommunications à la concurrence. Quatre ans plus tard, la filiale a réussi à accélérer son développement malgré la complexité d’un marché vaste et encore en phase de transformation numérique.

Cette performance ne se reflète toutefois pas dans l’ensemble des activités du groupe. Le paiement mobile, qui constitue historiquement l’un des principaux moteurs de Safaricom sur ses autres marchés, reste marginal en Éthiopie.

Le paiement mobile encore à la traîne

Le service de paiement mobile du groupe peine ainsi à reproduire le succès rencontré dans d’autres pays africains. L’usage des services financiers numériques demeure limité, alors même que l’opérateur en fait un axe majeur de sa stratégie de croissance.

Cette situation réduit la contribution du paiement mobile aux résultats de la filiale éthiopienne. Elle distingue également le marché local des autres pays où Safaricom s’est appuyé sur ce type de services pour renforcer ses revenus et fidéliser ses abonnés.

L’opérateur mise néanmoins sur la poursuite de l’extension de son réseau et sur l’augmentation progressive de sa base de clients. La croissance des activités télécoms doit lui permettre de compenser, au moins dans un premier temps, la faible pénétration du paiement mobile.

Safaricom maintient son calendrier financier malgré cet écart avec son modèle historique. La filiale éthiopienne vise toujours l’équilibre d’exploitation à l’horizon de mars 2027, au terme d’une phase d’investissements consacrée à son déploiement dans le pays.